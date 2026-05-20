'하이닉스 9000%' 전원주 "집값은 20배…지점장이 90도 절"

지난 19일 유튜브 채널 '전원주인공'에 공개된 영상에서 배우 전원주가 무속인을 만나 재물운을 물었다/ /사진=유튜브 영상 갈무리

SK하이닉스(1,745,000원 0%) 주식을 1주당 2만원대에 구입한 것으로 화제가 된 배우 전원주가 무속인에게 재물운을 물었다.

지난 19일 유튜브 채널 '전원주인공'에는 '운명전쟁49 천명도사가 점지한 부자들 기도 터'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 전원주는 제작진이 운전하는 차를 타고 디즈니+'운명전쟁49'에서 활약을 펼쳤던 '카이스트' 석,박사 과정 출신 무속인 천명도사를 만나러 갔다.

지난 19일 유튜브 채널 '전원주인공'에 공개된 영상에서 배우 전원주가 무속인을 만나 재물운을 물었다/ /사진=유튜브 영상 갈무리

이동 중 제작진은 "대한민국 주식 시장이 난리 난 거 아시냐. 엄청나게 올랐다. SK하이닉스가 1주당 140만원(촬영 당시 기준)이 넘었다"고 말했다. 자막에는 전원주에 대해 "1주 2만 원일 때 산 장본인"이라는 내용이 더해졌다.

전원주는 "길을 가면서도 나한테 '좋으시죠'라고 물어보더라"라며 오히려 자신은 사둔 주식을 들여다보지 않는다고 했다. 자신이 사기만 하면 오른다는 전원주는 구기동 집값도 20배가 뛰고 주식도 올랐다며 "행복하시겠어요"라는 말에 긍정했다.

제작진이 "증권사에서 선생님 집 앞으로 모시러 왔었다는 얘기는 뭐냐"고 묻자 전원주는 "증권사에서 차가 와서 날 데리러 온다. 내가 가면 지점장부터 쭉 서 있고. 90도로 다 절을 한다. 그래서 내가 돈을 안 쓰고 모은 것"이라고 답했다.

지난 19일 유튜브 채널 '전원주인공'에 공개된 영상에서 배우 전원주가 무속인을 만나 재물운을 물었다/ /사진=유튜브 영상 갈무리

천명도사는 전원주의 사주를 보며 "50세부터 재물이 모인다"고 말했고 전원주는 "용하다"며 엄지손가락을 치켜들었다.

이어 전원주는 "남들은 돈을 공짜로 번 줄 안다. 남들에게 내 삶에 대해 인정을 못 받는 사주"라는 자신의 점사를 듣고는 "오래 살까. 재물운이 계속해서 있을까"를 묻기도 했다.

천명도사는 "(재물운은) 계속 있다. 잃을 수 있는 상황은 단 하나다. 가족에게 주는 경우"라며 전원주는 말년 재물운이 좋다고 평했다.

또 전원주가 금전운이 모이는 터를 묻자 천명도사는 강남 봉은사, 강화도 보문사, 양양 낙산사를 꼽아 눈길을 끌었다.