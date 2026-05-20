카카오, 구글 딥마인드 '신스ID' 도입…AI 생성물 워터마킹 적용

[서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 30일 서울 강남구 코엑스에서 열린 인공지능 페스타 2025에서 참관객들이 카카오 AI 카나나에 대한 설명을 듣고 있다. 2025.09.30. [email protected] /사진=정병혁

카카오(40,150원 ▼1,450 -3.49%)가 구글 딥마인드의 디지털 워터마킹 기술 '신스ID(SynthID)'를 도입해 자체 AI 모델 '카나나'에 적용한다. AI 생성 콘텐츠 표시 의무화에 맞춰 비가시적 워터마크 기술까지 선제 도입하며 AI 신뢰성 강화에 나선다.

카카오는 구글 딥마인드와 AI 생성 콘텐츠의 투명성 확보를 위한 기술 파트너십을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협력으로 카카오는 자체 AI 모델 '카나나(Kanana)'에 신스ID를 적용해 AI가 생성한 이미지와 영상에 디지털 워터마크를 삽입할 수 있는 기반을 마련했다. 올해 하반기부터 이미지 생성 모델 '카나나 콜라주(Kanana-Kollage)'와 영상 생성 모델 '카나나 키네마(Kanana-Kinema)'에 순차 적용할 계획이다.

카카오는 전 세계적으로 신스ID를 초기 도입한 기업 가운데 하나다. 아시아 기업 중에서는 처음으로 AI 생성 콘텐츠에 해당 기술을 적용한다.

신스ID는 구글 딥마인드가 개발한 디지털 워터마킹·탐지 기술이다. 이미지와 텍스트, 오디오, 영상에 사람의 눈이나 귀로는 인식할 수 없는 비가시적 정보를 삽입해 AI 생성 여부를 검증할 수 있다. 콘텐츠가 편집되거나 재가공된 뒤에도 워터마크를 추적할 수 있어 딥페이크와 허위정보 대응 기술로 주목받고 있다.

카카오는 우선 카카오톡 내 AI 영상 생성 기능인 '카나나 템플릿'에 신스ID를 적용할 예정이다. 카나나 템플릿은 이용자가 카카오톡에서 주고받은 이미지를 활용해 짧은 영상을 제작하는 기능으로, '카나나 키네마' 모델 기반으로 구현됐다. 현재는 생성 영상에 카나나 로고가 표시되지만, 앞으로는 비가시적 워터마크를 통해 편집 이후에도 AI 생성 여부를 식별할 수 있게 된다.

올해부터 AI 기본법 시행과 함께 AI 생성물 표시제가 본격 도입되는 가운데, 카카오는 법적 의무를 넘어 추가적인 안전장치를 도입하며 책임 있는 AI 체계 구축에 나섰다.

김경훈 카카오 AI Safety 리더는 "AI 기술이 일상으로 빠르게 확산되면서 생성 콘텐츠의 투명성과 신뢰성 확보가 더욱 중요해지고 있다"며 "신스ID 적용을 시작으로 구글과 책임감 있는 AI 분야 협력을 지속하고, 이용자가 안심하고 사용할 수 있는 안전한 AI 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

푸시미트 콜리 구글 딥마인드 과학·전략 이니셔티브 부문 부사장은 "AI 생성 콘텐츠 식별을 위해서는 업계 간 협력이 필수적"이라며 "신스ID 기술을 더 많은 플랫폼으로 확대해 보다 투명한 디지털 생태계 구축에 기여하겠다"고 밝혔다.