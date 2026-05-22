'멋진 신세계' 허남준, 임지연 향한 구애 작전...커피차 조공

드라마 '멋진 신세계'의 허남준이 임지연에게 커피차를 선물하며 구애 작전을 펼쳤다. 4회에서 임지연과 허남준은 로맨틱 포옹으로 진심을 확인했으며, 5회 방송을 앞두고 허남준이 임지연의 마음을 사로잡기 위해 커피차 조공에 나선 모습이 공개됐다. '멋진 신세계'는 첫 방송 이후 4회까지 시청률이 상승하여 3회 연속 자체 최고 시청률을 경신했다.

SBS 금토드라마 '멋진 신세계'./사진제공=SBS 금토드라마 '멋진 신세계'

'멋진 신세계' 허남준이 커피차 조공으로 임지연을 향한 구애 작전이 성공을 거둘지 관심이 쏠린다.

22일 SBS 금토드라마 '멋진 신세계' 측은 이날 5회 방송을 앞두고 차세계(허남준 분)의 커피차 조공 현장 스틸을 공개했다.

앞서 4회에서 신서리(임지연 분)와 차세계가 진심을 확인한 빌미로 로맨틱 포옹 엔딩이 이뤄졌다. 이어 두 사람이 앞으로 이어갈 관계에 궁금증을 자아낸바 있다.

SBS 금토드라마 '멋진 신세계'./사진제공=SBS 금토드라마 '멋진 신세계'

5회 방송에 앞서 공개된 스틸에서는 악질 재벌 차세계가 신서리의 마음을 사로잡기 위해 구애에 나선 모습이 담겼다.

신서리는 난생처음 받아 본 커피차 조공에 신이 난 모습이다. 커피차 앞에서 천진난만하게 포즈를 취하는 그녀의 표정이 해맑다.

이때, 촬영장을 찾은 차세계의 모습이 눈길을 끈다. 차세계가 자신의 마음을 제대로 보여주겠다는 자신감이 엿보인다.

이와 함께 꽃다발을 안고 있는 신서리의 모습이 포착돼 눈길을 끈다. 신서리를 향한 차세계의 구애 작전이 성공을 거둘지, 엉뚱한 방향으로 흘러갈지 궁금증을 자아낸다.

한편, '멋진 신세계'는 지난 8일 첫 방송 후 4회까지 시청률(닐슨코리아 전국 가구 기준) 상승 곡선을 그렸다. 1회 4.1%, 2회 5.4%, 3회 5.8%, 4회 6.0%의 시청률을 기록했다. 3회 연속 자체 최고 시청률 경신을 이뤄냈다.