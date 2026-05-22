'수십억 빚→은퇴' 장동주 "새끼손가락 잘랐다"...충격 영상 공개

수십억원대 채무 압박을 이유로 돌연 은퇴를 선언한 배우 장동주가 자신의 신체를 훼손하는 영상을 공개해 팬들의 걱정을 자아냈다. /사진=머니투데이 DB

수십억원대 채무 압박을 이유로 돌연 은퇴를 선언한 배우 장동주가 자신의 신체를 훼손하는 영상을 공개해 팬들의 걱정을 자아냈다.

장동주는 22일 자신의 SNS(소셜미디어) 계정에 "죄 없는 새끼손가락을 잘랐다"는 글과 함께 자신의 신체를 훼손하는 영상을 올렸다.

그는 "나 자신과 수천번도 넘게 지키지 않은 약속, 친구, 지인, 동료들에게도 지키지 못했던 수많은 약속, 마지막으로 아버지와 새끼손가락 걸고 했던 지키지 못한 약속"이라며 "수없이 많은 지키지 못한 약속을 한 이 새끼손가락이 미워 잘라버렸다"고 적었다.

그러면서 "이 위기를 기회로 삼아 2년 전 원래 내 모습 반드시 찾고 만다"며 "정신 차리자. 지금이 마지막 기회다. 이제 더 내려갈 곳도 없다"고 썼다.

또 영문으로 "절대 다시는 (예전으로) 돌아가지 않겠다. 저를 기다려달라. 다시 정상에 올라설 것"이라고 적었다.

앞서 장동주는 지난 1월 해킹범의 협박으로 수십억원대 채무를 지게 됐다고 고백했다. 이후 지난 15일 SNS(소셜미디어)를 통해 돌연 은퇴를 선언했다. 이후 7~8억원의 빚이 남아 있으며, 지속적인 채무 압박으로 정상적인 배우 활동이 어렵다고 설명했다. 소속사는 해당 발표가 장동주의 일방적인 결정이라며 무책임하다고 비판했다.

한편, 장동주는 2012년 연극 '한여름 밤의 꿈'으로 데뷔해 드라마 '학교 2017', 영화 '정직한 후보', '핸섬가이즈' 등에 출연했다.