'은밀한 감사' 신혜선X공명, 입맞춤 1초전...지켜보는 김재욱은 쓸쓸

tvN 토일드라마 '은밀한 감사' 측은 주인아(신혜선 분)와 노기준(공명 분)의 설레는 바닷가 데이트 현장을 공개했다. 주인아는 전재열(김재욱 분)에게 거절의 뜻을 밝히고 노기준을 향한 마음을 인정했으며, 노기준 역시 주인아의 진심을 깨닫고 제주도로 향했다. 공개된 사진에서는 주인아와 노기준의 달달한 분위기와 입맞춤 1초 전 모습이 담겨 두 사람의 로맨스 시작에 대한 기대감을 높였다.

tvN 토일드라마 '은밀한 감사'./사진제공=tvN

'은밀한 감사' 신혜선, 공명의 데이트가 포착됐다.

22일 tvN 토일드라마 '은밀한 감사'(연출 이수현, 극본 여은호, 크리에이터 양희승, 제작 스튜디오드래곤) 측은 주인아(신혜선 분), 노기준(공명 분)의 설레는 바닷가 데이트 현장을 공개했다.

앞서 8회에서 주인아는 자신을 붙잡는 전재열(김재욱 분)에게 단호히 거절의 뜻을 밝혔다. 그리고 노기준을 향한 자신의 마음을 인정했다. 솔직하지 못했던 순간들을 후회하던 주인아 앞에 노기준이 나타났다. 노기준 역시 주인아가 애써 숨겨온 진심을 깨닫고 제주도로 향했다. 주인아는 더는 마음을 숨기지 않으려는 듯 먼저 노기준에게 다가가 입을 맞췄다. 주인아와 노기준의 관계가 새로운 변화를 맞이한 순간이었다.

이런 가운데 공개된 사진에서는 주인아, 노기준의 분위기가 달달한 기류를 풍긴다. 서로를 바라보는 시선이 사랑스럽고, 다정하다. 이어 서로에게 다가서는 '입맞춤 1초 전' 모습이 두 사람의 로밴스가 본격적으로 시작되는 것인지 궁금증과 기대감을 자아낸다.

tvN 토일드라마 '은밀한 감사'./사진제공=tvN

주인아와 노기준의 다정한 모습을 바라보는 전재열의 모습도 포착됐다. 쓸쓸한 모습의 전재열은 복잡한 감정에 휩싸인 듯하다. 이에 전재열이 주인아와 노기준의 관계에 어떤 변수가 될지 궁금증을 유발한다.

'은밀한 감사' 제작진은 "9회에서는 서로의 마음을 확인한 주인아와 노기준의 달콤한 로맨스가 본격적으로 펼쳐진다"라면서 "또 주인아를 향한 마음을 쉽게 접지 못한 전재열과 그런 그를 지켜보는 박아정(홍화연 분)의 감정 변화도 흥미롭게 그려질 예정이다"라고 전했다.

한편, '은밀한 감사'는 오는 23일 9회가 방송된다.