임영웅 '무지개' MV, 2500만뷰 돌파...위로와 희망의 힘

가수 임영웅의 노래 '무지개' 뮤직비디오가 2500만 뷰를 돌파하며 꾸준한 관심을 입증했다. 이 뮤직비디오는 2022년 5월 28일 임영웅 공식 유튜브 채널에 게재되었으며, 임영웅 정규 1집 'IM HERO'의 수록곡이다. 뮤직비디오는 도심의 밤거리를 배경으로 자유롭게 여행하는 임영웅의 모습을 담아 지친 이들에게 위로와 응원을 전했다.

가수 임영웅./사진=물고기뮤직

가수 임영웅이 전하는 위로, 희망이 담긴 노래 '무지개'의 뮤직비디오가 대중의 꾸준한 관심을 입증했다.

지난 21일 기준, 임영웅 공식 유튜브 채널 '임영웅'에 공개된 '무지개' 뮤직비디오가 누적 조회수 2500만 뷰를 돌파했다.

'무지개' 뮤직비디오는 2022년 5월 28일 '임영웅'에 게재됐다. '무지개'는 임영웅 정규 1집 'IM HERO'(아임 히어로) 수록곡이다. 힘들고 지친 일상을 보낸 이들에게 위로, 응원을 건네는 곡이다.

이 뮤직비디오에는 도심의 밤거리를 배경으로 자유롭게 여행하는 듯한 임영웅의 모습이 담겼다. 일상에 지친 현대인들의 마음을 어루만지는 가사가 임영웅의 보이스와 조화를 이뤘다. 이에 발매 이후에 꾸준히 대중의 관심을 모았다.

한편, 임영웅은 2026년에도 다양한 활동을 이어가고 있다. 그는 오는 9월 고양종합운동장에서 개최될 'IM HERO - THE STADIUM 2' 콘서트로 팬들과 만난다.