'손종원과 열애설' 모델 "텅텅이랑 사귄다더라, 나 똑똑해"…분노

모델 여연희가 손종원 셰프와 열애설을 부인했다. 앞서 여연희와 손종원은 SNS(소셜미디어)에 서로 생김새가 비슷한 반려견 사진을 올렸다가 열애설에 휩싸인 바 있다. /사진=손종원, 여연희 인스타그램 캡처

모델 여연희가 손종원 셰프와 열애설을 부인했다.

여연희는 지난 13일 유튜브에 올린 영상에서 "실제로 아는 오빠는 맞지만, 사귀는 건 아니"라며 이같이 밝혔다.

앞서 여연희와 손종원은 SNS(소셜미디어)에 서로 생김새가 비슷한 반려견 사진을 올렸다가 열애설에 휩싸인 바 있다. 여연희는 "어디 열애설이 올라왔던 것 같다. 마침 오빠가 올린 강아지 사진이 우리 라운이(반려견)와 닮은 거다. 같은 강아지는 아니"라고 설명했다.

/사진=여연희 유튜브 채널 캡처

그는 "(열애설이) 기분 나쁘지는 않았다. 오빠 인기가 많지 않냐"면서도 "유튜브 쇼츠에 '이 모델은 일 안하고 연애만 하나', '손종원은 공부 잘하는 여자 사귈 줄 알았는데 텅텅이랑 사귀네'라는 댓글이 기억난다. 저 똑똑하다. 똑똑하니까 아직 일하는 것"이라고 불쾌함을 표했다.

여연희는 1992년생으로 1984년생인 손종원과 12살 차이다. 2012년 서바이벌 프로그램 '도전! 수퍼모델 코리아' 시즌3에서 최종 3위를 기록하며 얼굴을 알렸다. 2021년 영화 '더 사일런스 비트윈'에 출연하며 배우 활동을 병행 중이다.