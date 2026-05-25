'모자무싸'로 웃고 '군체'로 터진 구교환, 안방·극장 다 씹어먹었다

배우 구교환은 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'와 영화 '군체'를 통해 안방극장과 스크린을 동시에 장악하며 전성기를 누렸다. 드라마 '모자무싸'에서 황동만 역을 맡아 최종회 시청률 5.3%를 기록하며 유종의 미를 거두었고, 영화 '군체'에서는 생물학자 서영철 역으로 변신해 개봉 4일 만에 149만 관객을 돌파하며 박스오피스 1위를 차지했다. 구교환은 현실적인 감독 지망생부터 섬뜩한 생물학자 빌런까지 완벽하게 소화하며 연기 스펙트럼을 입증했다.

'모자무싸'(왼쪽) '군체' 속 구교환 / 사진=나무엑터스, ㈜쇼박스

배우 구교환이 안방극장과 스크린을 동시에 장악하며 최고의 전성기를 구가하고 있다.

구교환은 지난 24일 종영한 JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸')에서 현실적이고 짠한 울림을 주며 안방극장을 사로잡은 데 이어, 지난 21일 개봉한 영화 '군체'에서 감염 사태를 일으킨 생물학자 서영철로 변신해 박스오피스 흥행을 견인하고 있다.

먼저 '모자무싸'에서 구교환은 20년째 영화감독 데뷔를 꿈꾸는 황동만 역을 맡아 극의 서사를 단단하게 이끌었다. 최종회는 닐슨코리아 기준 전국 가구 5.3%의 자체 최고 시청률을 기록하며 유종의 미를 거뒀다.

'모자무싸' 구교환 / 사진=나무엑터스

늘 스스로를 무가치하다 여기며 결핍 속을 헤매던 동만은 끝내 자신만의 영화를 세상에 내놓고 신인감독상을 거머쥐며 안방극장에 벅찬 카타르시스를 안겼다. 구교환은 찰나의 순간을 놓치지 않는 밀도 높은 연기와 특유의 리듬감, 유연한 표정으로 동만의 콤플렉스와 희망을 입체적으로 그려내며 시청자들의 짙은 공감을 이끌어냈다.

구교환은 "얼굴 한 번 뵌 적 없는 시청자분들의 리뷰를 읽으며 문득 '저기에도 내가 있구나'를 느낀다. 올포원, 원포올(All for One, One for All)"이라며 "어디선가 자기 자신만의 무가치함과 치열하게 싸우고 계신 분들께 잠시나마 안온함을 느낄 수 있는 작품이었기를 바란다"고 종영 소감을 전했다.

브라운관에서 시청자들에게 따뜻한 위로를 건넨 구교환은 스크린에서는 180도 다른 얼굴로 관객들을 압도하고 있다. 지난 21일 개봉한 연상호 감독의 '군체'에서 생물학자 서영철로 분해 역대급 빌런을 탄생시켰다.

'군체' 구교환 / 사진=㈜쇼박스

서영철은 건물에 끔찍한 감염 사태를 일으켜 놓고 세상을 뒤집으려는 창조주를 자처하는 인물이다. 속을 알 수 없는 텅 빈 눈동자와 뜬금없이 터져 나오는 섬뜩한 미소는 보는 이들을 옴짝달싹 못하게 만든다. 굳이 관객을 이해시키려 들지 않고 자신만의 독특한 엇박자 리듬으로 납득 불가한 미치광이의 텐션을 빚어내며 기꺼이 홀리고픈 치명적인 빌런을 완성했다.

구교환의 열연에 힘입어 '군체'는 5월 극장가 판도를 완전히 뒤집었다. 개봉 첫 주말인 22일부터 24일까지 사흘간 128만 1,665명의 관객을 동원하며 압도적인 수치로 박스오피스 1위에 올랐다. 또 개봉 4일 만에 누적 관객 수 149만 명을 돌파, '왕과 사는 남자' '마이클' 등 주요 흥행작들을 가볍게 제치고 올해 개봉작 중 최고 오프닝 스코어를 기록하며 흥행 돌풍을 일으키고 있다.

현실적이고 지질한 인간상부터 세상을 파멸로 몰고 가는 섬뜩한 광기까지. 구교환은 같은 시기 브라운관과 스크린을 동시에 섭렵하며 자신의 진가를 보여주고 있다.

매 작품 자신만의 색깔로 서사를 확장해 나가는 구교환. 영화 '왕을 찾아서' '정원사들'의 개봉도 앞두고 있어 올해 쉴 틈 없는 행보를 예고한 가운데 앞으로 활약에 더한 기대가 모인다.