조승래 "한동훈 '유사 선거사무실' 설치 의혹, 공직선거법 위반"

[서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 조승래 더불어민주당 총괄선대본부장이 25일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 지방선거 관련 기자간담회에서 발언을 하고 있다. 2026.05.25. /사진=조성봉

조승래 더불어민주당 사무총장이 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보의 '유사 선거사무실 운영' 의혹에 대해 "공직선거법 위반이 명백하다"고 주장했다.

조 사무총장은 25일 국회에서 기자간담회를 열고 "한 후보가 유사 사무실을 설치해 선거운동을 했다는 혐의로 고발 조치가 됐고 관련 기관들이 이 문제에 대해 깊이 있게 들여다보는 것 같다"며 이같이 밝혔다.

앞서 한 언론에서 '선거관리위원회와 경찰이 한 후보 측 자원봉사자들이 쉼터로 이용 중인 부산 북구 덕천동 소재 사무실을 현장 조사했다'고 보도한 바 있다.

이와 관련해 조 사무총장은 "선거운동을 할 때 등록된 선거사무소에서만 선거운동을 할 수 있도록 돼 있다"며 "심지어 후원회 사무소에서도 선거운동을 못한다"고 했다. 이어 "그럼에도 불구하고 (한 후보가) 특정 장소를 임차해서 쉼터를 운영하면서 선거운동의 거점으로 삼았다는 것"이라며 "명백한 선거운동을 위한 유사 사무실"이라고 했다.

조 사무총장은 "선관위는 유사사무소 설치를 통한 불법선거운동에 대해 신속하게 조사하고 판단해서 수사기관에 당장 수사를 의뢰하시길 바란다"고 했다.

조 사무총장은 울산시장 후보 단일화 중단과 관련해 "단일화에 대한 합의는 여전히 유효하다"면서도 "단일화 합의 정신은 시민들의 의사가 왜곡되지 않는 방식으로 국민의힘 후보를 꺾을 수 있는 경쟁력 있는 후보를 선출하는 것"이라고 했다. 이어 "단일화나 당내 경선을 할 때도 역선택 방지 조항은 당연히 들어가야 한다"며 "그 부분에 대해 보완하자고 얘기하는 것이고 합의만 하면 언제든 여론조사 방식의 단일화가 가능하다"고 했다.

조 사무총장은 김용남 평택 을 후보의 차명 대부업체 운영 의혹에 대해선 "의혹의 핵심은 불법성 여부인데 현재까지 불법적 행위라고 단정할 수 있는 근거를 찾지는 못했다"며 "설립·인수·운영 과정과 재산신고 과정에서의 불법성 여부를 판단하기 위해 계속 자료를 보며 확인 작업을 하고 있다"고 말했다.