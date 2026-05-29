아이오아이 '갑자기', 9년만 활동에도 음원차트 1위

걸그룹 아이오아이가 9년 만의 완전체 컴백으로 음원 차트 정상에 올랐다. 아이오아이는 지난 19일 세 번째 미니앨범 'I.O.I : LOOP'를 발매하고 타이틀곡 '갑자기'로 활동을 펼쳤다. 아이오아이는 음원 차트 1위라는 의미 있는 성과와 함께 컴백 활동을 성공적으로 마무리했다.

아이오아이 / 사진=스윙엔터테인먼트

걸그룹 아이오아이(I.O.I)가 9년 만의 완전체 컴백으로 음원 차트 정상에 올랐다.

아이오아이는 지난 19일 세 번째 미니앨범 'I.O.I : LOOP'(아이오아이 : 루프)를 발매하고 타이틀곡 '갑자기'로 활동을 펼쳤다. '갑자기'는 발매 이후 꾸준한 상승세를 보이며 29일 오전 멜론 TOP100 1위에 올랐다.

9년 만의 완전체 활동이라는 점에서 이번 성과는 더욱 의미가 깊다. 'I.O.I : LOOP'는 10년의 시간 속에 멈춰 있던 감정이 다시 이어지는 순간을 담은 앨범으로, 긴 공백이 무색할 만큼 완성도 높은 팀워크와 멤버들의 음악적 성장이 호평을 얻었다.

음악 방송 무대에서도 존재감을 보여줬다. 이들은 Mnet '엠카운트다운', KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등 주요 음악 방송에 출연해 타이틀곡 '갑자기' 무대를 선보였다. 서정적인 곡 분위기에 맞춘 유려한 춤선과 섬세한 손동작, 안정적인 라이브가 어우러지며 완전체 무대의 반가움을 더했다.

특히 후렴구와 하이라이트 구간에서는 다시 만난 기쁨을 밝고 활기찬 퍼포먼스로 풀어냈다. 서로를 마주 보며 호흡을 맞추는 멤버들의 모습은 오랜 시간 완전체를 기다려온 팬들에게 벅찬 감동을 안겼다.

무대 밖 활동도 화제성을 높였다. 아이오아이는 '놀라운 토요일', '아는 형님', '런닝맨', '라디오스타' 등 주요 예능 프로그램과 '짠한형 신동엽', '집대성' 등 인기 웹 콘텐츠에 출연하며 활발하게 대중과 만났다.

음원 차트 1위라는 의미 있는 성과와 함께 컴백 활동을 성공적으로 마무리한 아이오아이는 29일부터 31일까지 서울 잠실실내체육관에서 단독 콘서트 '2026 I.O.I Concert Tour: LOOP'를 개최하고 아시아 투어에 돌입한다.