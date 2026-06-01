맹수가 된 미야오, 바흐 품은 'DDI RO RI'로 컴백

미야오가 바흐를 품은 'DDI RO RI'로 컴백했으며, 1일 오후 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 두 번째 EP 'BITE NOW' 발매 기념 쇼케이스를 개최했다. 타이틀곡 'DDI RO RI'는 바흐의 토카타와 푸가 D단조를 샘플링하여 클래식함과 신선함이 공존하는 곡이다. 미야오는 이번 앨범을 통해 자신들의 음악적 정체성을 본격적으로 펼쳐내며, 무대 위에서 압도감과 강렬한 야성감을 표출하는 것을 목표로 했다.

맹수가 된 미야오가 바흐를 품은 'DDI RO RI'로 돌아왔다.

1일 오후 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 미야오(수인, 가원, 안나, 나린, 엘라)의 두 번째 EP 'BITE NOW' 발매 기념 쇼케이스가 개최됐다.

컴백을 앞둔 가원은 "저희의 정체성을 잘 보여드릴 수 있을 것 같다"라는 소감을 전했다. 안나는 "새로운 모습을 보여드릴 수 있는 앨범이라 많은 분들이 좋아해 주셨으면 좋겠다"라고 기대감을 드러냈으며 수인 또한 "모두 다 즐겨주시고 사랑해 주셨으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

미야오는 이번 앨범에서 첫 EP에 담은 자신들의 음악을 본격적으로 끌어올려 펼쳐냈다. 나린은 "더 맹수 같고 멋있는 강렬한 미야오의 모습을 담았다. 첫 EP 'MY EYES OPEN VVIDE'에서 '이런 음악을 한다'는 걸 보여드렸다면 이번에는 그걸 본격적으로 끌어올려서 펼쳐냈다. 미야오만의 타이밍으로 새로운 패러다임을 제시하는 도약의 시간을 보여줄 것"이라고 설명했다.

타이틀곡 'DDI RO RI'는 바흐의 토카타와 푸가 D단조를 샘플링해 미야오만의 음악적 색채를 더하며 클래식함과 신선함이 공존하는 곡이다. 가원은 "무대 위에서 등장만으로 한시도 뗄 수 없는 압도감을 드리고 강렬한 야성감을 표출하는게 목표"라고 설명했다.

미야오는 앞서 공개된 레코딩 영상에서 타이틀곡 디렉팅에 나서는 모습을 보여주기도 했다. 가원은 "이번 앨범에서 저희 색을 확고하게 보여드리고 싶었다. 그러려면 멤버들 각자의 최대치를 이끌어내는 게 중요하다고 생각했다. 처음에는 프로듀서님 옆에서 했다. 프로듀서님이 나중에 '다섯 명끼리 해보라'고 좋은 제안을 주셔서 본격적으로 하게 됐다"라고 덧붙였다.

엘라는 "어릴 때 친구와 장난치면서 불렀던 노래라 당황했는데 멋진 비트와 섞으니 신났다"라고 전했다. 수인 또한 "준비 기간이 길었는데 고양이를 떠난 맹수의 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아 기대가 된다"라고 강조했다.

이밖에도 강한 박동감으로 자신감을 담아낸 'Hit' Em', 강렬한 EDM 'In my hands', 미디엄 템포의 'Favorite Song', 몽환적인 분위기의 R&B곡 'Revenge' 등 총 5곡이 수록되어 있다. 가원은 "다섯곡 모두 사랑해서 최애가 매일 바뀐다"라며 다섯 곡의 다른 매력을 보여드린 만큼, 다양한 장르의 음악을 할 수 있고 도전하는 당당함, 자신감이 저희의 방향성이라고 생각한다"라고 밝혔다.

맹수가 된 미야오는 무대 위에서의 퍼포먼스뿐만 아니라 마음가짐도 단단했다. 이날 가요계에는 미야오뿐만 아니라 피프티피프티, 트리플에스, 트레저, 샤이니 등 많은 가수의 컴백이 예정되어 있다. 치열한 경쟁이 예상되지만, 멤버들은 입을 모아 "목숨을 걸었다"며 독기를 드러냈다.

특히 가원은 "이번 활동을 준비하는 과정에서 '미아오슐랭'이라는 수식어를 만들었다. 무대, 음악, 퍼포먼스, 비주얼 모두 퀄리티 높게 준비되어 있으니 무대를 맛있게 할 수 있는 자신감을 담았다"라고 강조했다.

수인 역시 "사랑스러운 포식자라는 말도 듣고 싶다. 평소에는 사랑스러운 모습을 보여드리지만 무대에서는 포식자 같은 강렬한 모습을 보여드리기 때문에 사랑스러운 포식자라는 수식어를 듣고 싶다"라고 덧붙였다.

미야오의 'BITE NOW'는 1일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.