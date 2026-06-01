"티켓 너무 안 팔려서?" 카라, 일본 팬미팅 취소...전액 환불

그룹 카라가 다음달로 예정됐던 일본 팬미팅 전회차를 취소했다./사진=머니투데이 DB

그룹 카라가 다음 달로 예정됐던 일본 팬미팅 전 회차를 취소했다.

1일 마이데일리에 따르면 카라는 오는 7월 4~5일 일본에서 진행 예정이었던 팬미팅 4회를 모두 취소했다.

행사는 현지 제반 사정에 의해 미뤄진 것으로, 이미 판매된 티켓은 전액 환불될 예정이다.

일각에서는 저조한 티켓 판매율이 원인이라는 분석도 나온다. 통상적으로 여러 곡을 부르는 콘서트가 진행되는 1만석 규모의 대형 공연장을 팬미팅 장소로 계획하면서 수요 예측에 실패했다는 것이다.

도쿄 아레나에서 오는 7월 4~5일 개최될 예정이었던 '2026 카라 재팬 팬미팅 : 헬로, 카밀리아!(2026 KARA JAPAN FANMEETING : Hello, KAMILIA!)'는 2023년 데뷔 15주년을 맞아 일본에서 열렸던 팬미팅 후 3년 만에 예정된 행사였다. 당시 일본 3개 도시에서 열린 회차가 전석 매진되며 인기를 끌었다.

한편, 카라는 2007년 데뷔해 '프리티걸', '미스터', '루팡', '점핑' 등 히트곡으로 큰 사랑을 받았다.