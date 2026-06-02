화장실서 튀어나오고 숙소 무단침입...김준수 '사생팬' 트라우마

그룹 동방신기 출신 김준수가 과거 사생팬으로 인해 피해를 입었던 경험을 털어놨다./사진=머니투데이 DB

그룹 동방신기 출신 김준수가 과거 사생팬으로 인해 피해를 입었던 경험을 털어놨다.

지난 1일 유튜브 채널 '성시경'에는 김준수가 게스트로 출연해 이야기를 나누는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

성시경은 그룹 에스파와 같은 비행기를 탔던 경험을 언급하며 "공항에서 여권 심사를 마치고 나오는데 팬 수십명이 둘러싸고 있더라. 많이 지쳐 보였다"고 말했다.

김준수는 "지금도 여전하구나"라며 과거를 떠올렸다.

성시경은 "옛날에 휴대폰 배터리를 충전하던 때 윤호가 배터리를 4개씩 들고다녔다"며 "얘기하는 중간에 1분마다 전화가 왔다. 번호를 바꾸면 '개통 축하한다'고 연락이 온다더라"고 했다.

김준수는 "번호를 개통한 직후 숙소로 가는 차 안에서 전화가 왔다"며 "상대가 '내가 모를 줄 알았냐'고 말하는데 정말 무너지는 기분이었다"고 당시를 떠올렸다.

그는 "소변을 보러 들어가면 여자 팬들이 화장실 칸에서 나왔다"며 "볼일을 보는데도 바로 옆에서 사인을 해달라고 했다. 트라우마가 생겼다"고 했다.

사생팬이 숙소에 무단 침입했던 사건도 있었다.

그룹 동방신기 출신 김준수가 과거 사생팬으로 인해 피해를 입었던 경험을 털어놨다./사진=유튜브 채널 '성시경'

김준수는 "현관 센서등이 계속 켜져 있어서 이상해서 확인해보니 한 여성분이 문 옆에 숨어 있었다"며 "경찰 부르겠다고 하고 내보내고 잤다. 잠을 자다가 소리에 눈을 떴는데 2층으로 올라가는 여자 다리가 보였다"고 말했다.

그는 "나중에 재중이형에게 들으니 사생팬이 방에 들어와 강제로 입을 맞췄다고 하더라. 매니저 형이 경찰이 올 때까지 그 사람을 잡아뒀는데 그 상황에도 저희를 보며 웃었다"면서 "결국 경찰이 데려갔지만 당시에는 정말 무서웠다"고 토로했다.

한편, 김준수는 2003년 동방신기로 데뷔했으나 2009년 김재중, 박유천과 함께 팀을 탈퇴하고 그룹 JYJ를 결성했다. 현재는 뮤지컬 배우로 활동 중이다.