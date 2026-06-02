꽃무늬 앞치마 입은 소지섭, '김부장'서 보여줄 살림꾼 딸바보

소지섭이 SBS 새 금토드라마 '김부장'에서 평범한 아빠이자 딸바보의 모습을 보여줄 예정이다. 극 중 김부장은 겉으로는 중소저축은행 직원이지만 실제로는 특수 작전 요원 출신으로, 딸 민지(서수민)를 위해 살림꾼 아빠의 일상을 보내는 모습이 공개됐다. 소지섭은 이번 작품에서 생활감 있는 아빠의 모습부터 숨겨둔 카리스마까지 폭넓은 연기 변신을 선보일 것으로 기대를 모았다.

'김부장' 소지섭이 살림꾼 아빠이자 딸밖에 모르는 얼굴을 보여준다.

SBS 새 금토드라마 '김부장'(극본 남대중, 연출 이승영·이소은)은 세상에서 가장 평범한 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 세상에서 가장 위험한 남자가 돼 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다.

소지섭은 극 중 주인공 김부장 역을 맡았다. 김부장은 겉으로는 평범한 중소저축은행 직원이지만, 실은 수많은 특수 작전에 투입됐던 요원 출신이다. 존재가 드러나는 것만으로도 위험해질 수 있는 인물. 소지섭은 이번 작품을 통해 생활감 있는 아빠의 모습부터 숨겨둔 카리스마를 드러내는 순간까지 폭넓은 변화를 보여줄 예정이다.

제작진이 공개한 장면에서는 고2 딸 민지(서수민)를 중심으로 하루를 살아가는 김부장의 일상이 담겼다. 아침의 김부장은 꽃무늬 앞치마를 두르고 딸의 식사를 준비하고 교복을 다리며 민지를 깨우느라 분주하다. 딸에게 따뜻한 밥 한 끼를 먹이고 싶은 아빠의 마음과 달리 민지는 밥보다 잠이 더 급한 듯 다시 소파에 몸을 눕힌다. 짧은 장면만으로도 현실 부녀의 자연스러운 분위기가 전해진다.

밤이 되면 김부장의 또 다른 얼굴이 드러난다. TV 앞에서 졸고 있는 그는 축 처진 어깨와 코끝에 걸린 안경으로 평범한 아버지의 피곤한 하루를 보여준다. 낮에는 딸을 챙기느라 바쁘고 밤에는 조용히 지쳐가는 모습이 짠한 공감을 자아낸다.

소지섭은 딸 민지 역의 서수민과 함께한 첫 촬영부터 편안한 호흡을 만들었다. 장성한 딸을 둔 아버지 역할은 처음이지만 그는 과장 없는 생활 연기와 인간적인 매력으로 김부장의 일상을 설득력 있게 그려낸다. 액션 장르 안에서도 가족을 향한 마음을 중심에 둔 소지섭의 부성애 연기가 기대를 모은다.

'김부장'은 내달 26일 오후 9시 50분 첫 방송한다.