롯데뉴욕팰리스, 뉴욕 최대 호텔 운영사 하이게이트와 손잡는다

롯데뉴욕팰리스 전경. /사진제공=롯데호텔앤리조트

롯데호텔앤리조트는 미국 뉴욕의 롯데뉴욕팰리스 호텔이 글로벌 호텔 운영 전문기업 하이게이트와 전략적 파트너십을 체결했다고 2일 밝혔다.

협약에 따라 하이게이트는 이달부터 롯데뉴욕팰리스 호텔 운영을 맡는다. 양사는 호텔 운영을 비롯해 글로벌 세일즈와 유통, 기술 협력, 인재 교류 등 다양한 분야에서 협력을 확대할 계획이다.

하이게이트는 뉴욕 최대 호텔 소유·운영사이자 글로벌 호텔 투자·운영 전문 기업이다. 인터컨티넨탈 뉴욕 타임스스퀘어, 퍼블릭 호텔, 더 로우 호텔 등 뉴욕 주요 호텔 운영 경험을 보유하고 있으며 럭셔리·라이프스타일 호텔 분야에서 경쟁력을 인정받고 있다.

양사는 북미와 아시아 시장을 중심으로 공동 운영과 사업 확장을 추진한다. 각 사가 보유한 운영 노하우와 글로벌 네트워크를 결합해 시장 경쟁력을 높인다는 전략이다.

호텔 기술 분야 협업도 추진한다. AI(인공지능) 기반 수익관리 시스템과 고객 맞춤형 서비스, 운영 효율화 등 디지털 역량 강화를 위한 협력을 진행할 예정이다. 임직원 대상 교차 교육과 인재 교류 프로그램도 운영한다.

1882년 건립된 롯데뉴욕팰리스 호텔은 미국 뉴욕 맨해튼 미드타운에 위치한 909객실 규모의 럭셔리 호텔이다. 역사적 건축물인 빌라드 맨션과 현대식 타워동으로 구성됐으며, 세인트 패트릭 대성당과 록펠러센터 인근에 위치해 뉴욕의 대표적인 랜드마크 호텔로 꼽힌다.

롯데호텔앤리조트는 2015년 롯데뉴욕팰리스 호텔을 인수한 이후 글로벌 럭셔리 호텔 경쟁력 강화에 주력해왔다. 지난해 12월에는 뉴욕 대교구로부터 호텔 부지까지 매입하며 장기적인 투자 기반을 확보했다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 "뉴욕 시장에 대한 깊은 이해와 전문성을 갖춘 하이게이트와의 협력을 통해 롯데뉴욕팰리스 호텔의 글로벌 경쟁력을 한층 강화할 계획"이라며 "양사의 운영 역량과 글로벌 네트워크를 결합해 차별화된 고객 경험을 제공하겠다"고 말했다.