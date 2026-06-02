방탄소년단, 데뷔 13주년 기념 특별 바이닐 발매

방탄소년단이 데뷔 13주년을 기념하여 특별 바이닐 'BTS The 5th Album ARIRANG (613 Limited Edition Picture Disc Vinyl)'을 발매했다. 이 바이닐에는 정규 5집 '아리랑' 전곡과 보너스 트랙 'Voice Message: Love Song', 'NORMAL (Korean Ver.)' 등 총 16곡이 수록되었다. 또한 방탄소년단은 데뷔 기념일인 6월 13일을 기념하는 축제인 '2026 BTS FESTA'의 타임 테이블을 공개하고, 부산에서 'BTS WORLD TOUR ARIRANG IN BUSAN'을 개최할 예정이다.

장승조 / 사진=에이스팩토리

방탄소년단이 데뷔 기념일을 맞아 특별 바이닐(Vinyl)을 선보인다.

방탄소년단은 2일 0시 위버스(Weverse)에 ‘BTS The 5th Album ‘ARIRANG’ (613 Limited Edition Picture Disc Vinyl)’ 발매 소식을 전했다.

오는 12일 공개되는 이번 바이닐에는 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 전곡과 보너스 트랙인 ‘Voice Message: Love Song’, ‘NORMAL (Korean Ver.)’까지 총 16곡이 수록된다.

‘Voice Message: Love Song’은 이번 앨범의 키 메시지인 ‘What Is Your Love Song?’이라는 질문을 다룬 트랙이다. 멤버들이 이를 주제로 솔직하고 편안하게 나눈 대화를 보이스 메시지 형태로 담아 팀의 정체성과 사랑이라는 보편적 감정을 다룬 ‘아리랑’의 기획 의도를 확장한다.

정규 5집의 수록곡 ‘NORMAL’의 한국어 버전도 만날 수 있다. 'NORMAL'은 화려한 스포트라이트 이면의 공허함과 두려움, 평범한 일상에 대한 생각을 다룬 트랙이다. 멤버들은 담담하고 힘 있는 목소리로 자신들의 생각을 들려준다.

방탄소년단은 ‘BTS The 5th Album ‘ARIRANG’ (613 Limited Edition Picture Disc Vinyl)’을 통해 ‘아리랑’의 여정을 확장하는 동시에 데뷔 13주년을 맞은 팀의 현재와 진심을 한층 깊이 전한다. 자세한 내용은 위버스 공식 채널에서 확인 할 수 있다.

한편 방탄소년단은 지난 1일 ‘2026 BTS FESTA’ 타임 테이블을 공개했다. ‘BTS FESTA’는 그룹의 데뷔일인 6월 13일을 기념해 약 2주간 온·오프라인에서 펼쳐지는 축제다. 방탄소년단은 오는 4일 가족 사진을 시작으로 다양한 콘텐츠를 순차 공개한다.

특히, 12~13일에는 부산 아시아드 주경기장에서 ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN’을 개최하고 데뷔 13주년의 의미를 팬들과 함께 나눈다.