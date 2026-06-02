'멋진 신세계' 장승조, 맵디 매운 역대급 나쁜놈

장승조 / 사진=에이스팩토리

배우 장승조가 빌런 연기의 새 장을 쓰고 있다.

장승조는 최근 두 작품 연속 1인 2역 빌런 연기로 강렬한 존재감을 드러내며 이른바 '장르 체인저'로서 진가를 유감없이 발휘 중이다. SBS 금토드라마 '멋진 신세계'와 넷플릭스 시리즈 '당신이 죽였다'에서다.

현재 인기리에 방영 중인 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'에서 장승조는 현대의 최문도와 전생의 세자 이재를 동시에 연기하며 시공간을 가로지르는 1인 2역 빌런 연기를 선보이고 있다.

최문도가 철저히 감정을 숨긴 채 차세계(허남준)의 목을 서서히 조이는 현대판 뱀 같은 인물이라면, 이재는 왕좌를 위해 형제마저 도륙하고 타인을 철저히 장기말로 취급하는 폭군이다. 장승조는 이 같은 인물의 잔혹성과 이중성을 섬세한 눈빛과 완급 조절로 그려내며 '역대급 빌런'이라는 호평을 끌어내고 있다.

장승조 / 사진=에이스팩토리

앞서 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '당신이 죽였다'에서도 장승조의 1인 2역 연기는 강렬했다. 이 작품에서 그는 외모만 똑같은 2명의 도플갱어를 넘나들며 극강의 서스펜스를 선사했다.

겉으로는 완벽한 엘리트의 가면을 썼지만 집안에서는 아내를 24시간 홈캠으로 감시하며 교묘한 폭력과 가스라이팅을 일삼는 상위 1% 소시오패스 금융인 노진표로 분해 밀도 높은 섬뜩함을 자아냈다. 그러더니 노진표의 죽음을 은폐하기 위해 작전에 휘말린 조선족 불법체류자 장강으로 등장할 때는 180도 다른 날 것의 악을 분출하며 완벽히 얼굴을 갈아끼웠다.

이처럼 통제광부터 밑바닥 범죄자, 그리고 현대의 치밀한 지략가와 조선의 절대군주까지 각기 다른 악의 얼굴을 통해 장승조는 빌런 연기의 폭과 깊이를 동시에 입증하고 있다. 다년간 무대에서 쌓아온 탄탄한 내공을 바탕으로 전무후무한 악역 연기 차력쇼를 펼치고 있는 그가 또 어떤 폭발적인 열연으로 안방극장을 얼어붙게 만들지 기대가 쏠리고 있다.