"200만원만 빌려달라" 누리꾼 요구에…장성규 '난색'

방송인 장성규가 잇따른 금전 요구에 난색을 표했다./사진=머니투데이 DB, 장성규 SNS

방송인 장성규가 잇따른 금전 요구에 난색을 표했다.

장성규는 2일 자신의 SNS(소셜미디어) 계정에 "가장 많이 오는 DM(다이렉트 메시지) 중 하나가 돈 빌려달라는 내용이다"라며 누리꾼들로부터 받은 메시지를 캡처한 사진을 공개했다.

사진 속 누리꾼은 "가게가 어려워져 인원 감축으로 실직하고 실업급여를 받다가 끝나서 못 받고 있는 와중에 취업이 안 돼 주말 알바를 하는 중이다"라고 장성규에게 어려움을 토로했다.

이어 "힘들 때 힘든 일이 생긴다고 돈 200만원이 오전까지 필요하게 됐다"며 "그냥 도와달라는 게 아니고 꼭 갚겠다. 제발 읽고 답 좀 달라. 대출도 거절되고 도저히 구할 데가 없다"고 직접적으로 금전을 요구하는 메시지를 여러 차례 보냈다.

장성규는 "미안하다. 잘 이겨내시기를 바란다"라고 답장을 보냈다.

장성규는 "매번 거절하는 것이 죄송하다"며 "부디 상처받지 마시고 각자의 어려운 상황들이 잘 해결되길 바라겠다. 실질적인 도움을 못 드려 죄송하다"고 했다.

장성규는 앞서 지난 3월에도 한 누리꾼으로부터 보이스피싱 피해를 당했다며 500만원을 빌려달라는 요구를 받았으나 거절한 바 있다.