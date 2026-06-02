김장훈 "신동엽, 날로 먹어…'동물농장·SNL' 하는 게 뭐냐" 저격

가수 김장훈이 방송인 신동엽을 저격해 웃음을 안겼다./사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상

가수 김장훈이 방송인 신동엽을 저격해 웃음을 안겼다.

지난 1일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 가수 김장훈, 바둑기사 이세돌이 출연했다.

이 영상에서 김장훈은 이세돌이 자신과의 친분 때문에 여러 예능 프로그램에 함께 출연했다고 밝혔다.

김장훈은 특히 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')를 언급하며 "내가 볼 때 나는 별로 약발이 없다. 이세돌이 나와야 하는데, 내가 해야 나오니까 날 섭외한 것 같다"고 말했다.

이어 "그리고 나서 '미우새' 측에서 이세돌에게 따로 전화했는데 '예전엔 김장훈 씨니까 같이 출연한 것'이라며 거절했다더라. 통쾌했다. 너무 고소했다"며 웃었다.

그러면서 '미우새' MC를 맡고 있는 신동엽에게 소심하게 분노를 표출했다.

방송인 신동엽이 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼' 출연은 바둑기사 이세돌 출연을 위한 섭외였던 것 같다고 말한 가수 김장훈을 놀렸다. /사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상

이에 신동엽은 "형이 ('미우새') 찍는다고 하니 '김장훈 왜 찍냐', '맛이 갔잖아'라는 얘기가 나왔다. 그런데 이세돌 씨 나온다니까 다들 '너무 좋다'고 하더라"라고 농담하며 놀리자 김장훈은 발끈하면서도 웃음을 터뜨렸다.

이어 김장훈은 "나는 짠한 형이다. 생각하면 짠한 형 있지 않나"라고 반응하면서도 신동엽을 저격했다.

가수 김장훈이 방송인 신동엽에 대해 "방송을 날로 먹는다"고 저격했다. /사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상

김장훈은 "동엽이가 웃긴다. 최근 얘는 날로 먹는 거만 하더라"라며 신동엽이 출연하는 방송 프로그램을 줄줄이 읊었다.

그는 "'TV 동물농장', (신동엽이) 하는 거 뭐가 있냐. 그거 1시간 20분이면 (녹화가) 끝난다고 하더라"라고 말했다.

이어 "'놀라운 토요일'도 날로 하지, 'SNL'에서도 말 없지. '불후의 명곡'에서도 솔직히 얘가 하는 거 뭐 있냐"라고 지적했다.

가수 김장훈이 "방송을 날로 먹는다"고 저격하자 방송인 신동엽이 해명에 나섰다./사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상

이를 들은 신동엽은 "형, 그래도 내가 하는 거 많이 봤네"라고 너스레를 떨었다.

이어 그는 "'미우새'는 출연자들을 띄워줘야 하니까 (MC인 내가) 말을 줄이는 거다. '동물농장'은 동물 위주로, ('불후의 명곡'은) 가수 아닌 내가 나대선 안 된다"고 해명했다.

신동엽은 현재 SBS 'TV 동물농장' '미운 우리 새끼', KBS2 '불후의 명곡', tvN '놀라운 토요일', 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 등 스튜디오에서 녹화를 진행하는 여러 예능 프로그램에 출연 중이다.