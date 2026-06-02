'미코 본선 진출' 우지원 딸 우서윤, 과거 방송 재조명 "예뻐졌네"

전 농구선수 우지원의 장녀 우서윤이 미스코리아 본선 진출을 확정 지은 가운데 그의 과거 방송 모습이 재조명 받고 있다. /사진=우서윤 인스타그램, tvN '둥지탈출3'

전 농구선수 우지원의 장녀 우서윤이 미스코리아 본선 진출을 확정 지은 가운데 그의 과거 방송 모습이 재조명받고 있다.

지난 1일 우서윤은 자신의 인스타그램에 "2026 미스 서울·경기·인천 선(善) 우서윤입니다. 선과 데일리랩스상을 함께 수상하게 돼 더 감사하고 영광스럽게 생각합니다"라는 글을 게재했다.

그는 미스코리아 서울·경기·인천 지역 대회에 참가한 자신의 모습과 수상 장면을 공개했다. 우서윤은 흰색 티셔츠와 검은색 반바지 차림으로 연설하거나 반짝이는 드레스를 입고 아름다운 자태를 뽐냈다.

이번 대회에서 우서윤은 2위 격인 '선(善)'에 당선되는 동시에 특별상인 데일리랩스상을 받아 미스코리아 본선에 진출하게 됐다.

우서윤은 "응원해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 항상 감사한 마음 잊지 않고, 앞으로도 더 성장하는 모습 보여드리겠습니다"고 전했다.

전 농구선수 우지원의 장녀 우서윤이 미스코리아 본선 진출을 확정 지은 가운데 그의 과거 방송 모습이 재조명 받고 있다. /사진=SBS '스타주니어쇼 붕어빵', tvN스토리 '내 새끼의 연애 2'

과거 우서윤은 아버지 우지원과 함께 2010년 SBS '스타주니어쇼 붕어빵', 2018년 tvN '둥지탈출3'에 출연해 화제가 됐다. 당시 우서윤은 아빠를 빼닮은 큰 키와 외모, 똘똘한 말솜씨를 뽐내 큰 사랑을 받았다.

성인이 된 이후인 올해엔 tvN STORY·E채널 연애프로그램 '내 새끼의 연애 2'에 출연했다. 그는 프로그램에 중도 합류해 미국 명문대 미술 전공 출신으로 주목받은 데 이어 '메기녀'로 긴장감을 선사했다.

누리꾼들은 "점점 예뻐지네" "우지원 딸 답네" "다이어트는 최고의 성형" "좋은 결과 얻길 바랍니다" 등의 반응을 보였다.

우서윤이 출전하는 '제70회 미스코리아 선발대회' 본선 무대는 오는 8월22일 개최된다.