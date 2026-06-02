테이크원스튜디오, '고래별'→'언포가튼' 기대작 예고...IP 확장 본격화

테이크원스튜디오는 영화, 드라마, 웹툰, 숏폼 등 다양한 장르의 오리지널 IP를 중심으로 사업을 확장하고 있으며, 최근 차기 프로젝트 라인업을 공개했다. 이 라인업에는 네이버 웹툰 원작 드라마 '고래별', '여름여자 하보이', 다음 웹툰 원작 'CELL' 등이 포함되었고, '고래별'은 2027년 tvN 편성을 확정했다. 또한, K-POP 아티스트 주연의 숏폼 드라마 '와인드업', '방과후 퇴마클럽' 등을 선보였으며, 이들 숏폼 드라마는 향후 영화나 애니메이션 등으로 확장될 예정이다.

종합 콘텐츠 스튜디오 테이크원스튜디오의 차기 프로젝트가 공개됐다.

영화, 드라마, 웹툰, 숏폼 등 오리지널 IP를 중심으로 다양한 장르의 사업화를 진행하는 종합 콘텐츠 스튜디오 테이크원스튜디오가 차기 프로젝트를 공개했다.

테이크원스튜디오(대표이사 이상윤)는 최근 영화, 드라마, 웹툰, 숏폼 등 오리지널 IP를 중심으로 다양한 장르의 사업을 진행하면서 이목을 끌고 있다. 기획 단계부터 하나의 IP를 숏폼·미드폼·영화 등으로 확장할 수 있도록 설계하고, 영화 및 드라마 현장에서 역량을 입증한 제작진이 참여해 완성도를 높이고 있다.

이런 가운데, 테이크원스튜디오의 차기 프로젝트 라인업이 공개됐다. 공개된 라인업에는 인기 웹툰 원작 드라마와 고품질의 숏폼 드라마 등 차세대 슈퍼 IP 육성을 목표로 한 다양한 콘텐츠가 포함됐다.

먼저, 드라마 프로젝트로는 이미 팬층을 확보한 웹툰을 원작으로 한 작품이 눈길을 끈다. 네이버 웹툰 원작 '고래별', '여름여자 하보이', 다음 웹툰 원작 'CELL' 등의 작품들이 순조롭게 진행 중이다.

'고래별'은 2021년 대한민국 콘텐츠 대상 대통령상을 수상한 작품으로 스튜디오 드래곤과 공동 제작한다. 문가영, 최우식, 허남준 등이 주연을 맡았으며 오는 2027년 tvN 편성을 확정했다.

코믹 판타지 로맨스 '여름여자 하보이'는 올 하반기 캐스팅을 마무리하고 크랭크인 예정이다. 또한 초능력 액션물 'CELL'도 베티앤크리에이터스와 캐스팅 단계에서 제작을 준비중이다.

시즌제 대형 드라마 '킹 오브 하와이'는 1980년대 말 하와이가 배경으로, 한국 이민 2세 청년이 다양한 세력 갈등 속에서 범죄 세계의 새로운 왕으로 등극하는 과정을 그린다. 영화 '킬링 로맨스', '남자사용설명서'의 이원석 감독이 연출, 드라마 'D.P.', '노무사 노무진'의 김보통 작가와 기획·개발 진행 중이다.

이외에도 BBC 원작 장르물 '언포가튼'과 갑을 역전 로맨틱 코미디 드라마 '노비선호사상'이 제작에 박차를 가하고 있다.

숏폼 드라마도 이목을 끌고 있다. K-POP 아티스트의 주연 작품이 연이어 대중과 만난다. 테이크원스튜디오는 모회사 테이크원컴퍼니가 론칭한 글로벌 K-POP 숏폼 플랫폼 킷츠(KITZ)를 통해 지난 1월 NCT의 제노, 재민 주연의 '와인드업'을 시작으로 5월 첫 공개된 피프티피프티 주연의 '방과후 퇴마클럽'까지 총 5편의 작품을 선보인다.

'와인드업', '방과후 퇴마클럽' 외에 베리베리 강민 주연의 '점프보이 LIVE', 공개를 예정인 영훈·이루다·김동준 주연의 '러브 WiFi-궁', 이민기·몬스타엑스 형원 주연의 '저승사자 생명연장 프로젝트'다.

테이크원스튜디오는 이러한 라인업을 바탕으로 현재 40편 이상의 숏폼 드라마를 기획·개발 중이다. 여내 연내 제작 편수를 20편까지 확대할 계획이다.

IP의 확장 가능성을 염두에 둔 점도 눈길을 끈다. 킷츠에서 숏폼 드라마로 먼저 선보인 '방과후 퇴마클럽'은 향후 영화와 애니메이션으로도 공개될 예정다. 또한 '러브 WiFi-궁', '저승사자 생명연장 프로젝트' 역시 영화 및 미드폼 시리즈 등으로 만나볼 수 있다. '고래별'은 드라마에 이어 뮤지컬 제작을 준비 중이다.

테이크원스튜디오는 웹툰 사업에서도 존재감을 넓혀가고 있다. 다양한 콘텐츠, K-콘텐츠의 확장이다.

네이버 웹툰에서 '비밀의 정원', '미드우트', '돌아온 여름에게' 등이 연재 중이다. 또 서울경제진흥원(SBA) 서울테마 제작지원 프로젝트인 무속 액션 판타지 '경계교실'을 포함한 신규 웹툰도 연내 공개될 예정이다.

이와 함께 캐스팅에 돌입한 공포 영화 '밀례'를 비롯한 다수의 영화 프로젝트도 가동 중이다.

테이크원스튜디오 이상윤 대표는 "테이크원스튜디오는 장르와 포맷의 경계를 넘나드는 오리지널 IP를 지속적으로 발굴하고 있다"며, "글로벌 시장에서도 통하는 '슈퍼 IP'를 꾸준히 개발해 나갈 것"이라고 전했다.

K-콘텐츠가 글로벌 시장에서 좋은 반응을 얻고 있는 가운데, 드라마, 숏폼, 웹툰, 영화를 아우르는 스튜디오로 입지를 다지고 있는 테이크원스튜디오. 앞으로 선보일 다양한 작품이 기대되는 한편, 국내 콘텐츠 발굴 및 제작 환경에 끼칠 미래형 전략 성과에도 귀추가 주목된다.