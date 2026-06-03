장르 올인원 '오십프로', 재미있는 거 다 넣었다! 흥행 순항 예감

MBC 금토드라마 '오십프로'는 첩보, 액션, 코미디, 로맨스를 넘나드는 장르 종합선물세트 같은 재미로 시청자들을 사로잡았다. 이 드라마는 지난주 최고 시청률 7.6%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했고, 한동화 감독의 액션 연출과 유쾌한 코미디, 예상치 못한 로맨스가 어우러져 장르적 완성도를 높였다. '오십프로'는 진중한 극의 흐름 속에서도 적재적소에 배치된 코믹 요소와 현실감 넘치는 로맨스로 차별화된 매력을 선보이며 상승세를 이어가고 있다.

'오십프로'가 첩보, 액션, 코미디, 로맨스를 자유자재로 넘나드는 장르 종합선물세트 같은 재미로 열성 시청자들을 양산하고 있다.

MBC 금토드라마 ‘오십프로(Fifties Professionals)’(연출 한동화, 극본 장원섭)는 평범해 보여도 끗발 좀 날리던 세 남자가 운명에 의해 다시 움직이게 되는 이야기를 그린다. 세상에 치이고 몸은 녹슬었어도 의리와 본능만은 살아있는, 인생의 50%를 달려온 프로들의 짠내 나는 액션 코미디. 지난주 최고 시청률 7.6%, 수도권 5.6%, 전국 5.5%로 자체 최고 시청률을 경신하며 뜨거운 입소문과 함께 상승세를 이어가고 있다.

특히 ‘오십프로’는 각종 온라인 커뮤니티에서 “장르를 몇 개나 오가는 거야?”라는 반응이 나올 만큼 장르 올인원 매력을 보여주고 있다. 국정원 블랙요원 정호명(신하균), 기억을 잃은 북한 공작원 봉제순(오정세), 조폭 출신 편의점 사장 강범룡(허성태)을 둘러싼 첩보극의 긴장감으로 포문을 연 ‘오십프로’는 화려한 액션과 유쾌한 코미디, 예상치 못한 로맨스까지 더하며 장르 종합 선물 세트 같은 매력을 완성했다.

무엇보다 ‘오십프로’의 장르적 완성도를 끌어올린 건 한동화 감독표 액션 연출이다. 여객선 위 육탄전과 추격전, 정호명의 가면레이서 잠입 작전 등 매회 펼쳐지는 액션 시퀀스는 속도감 있는 전개와 감각적인 카메라 워크로 몰입도를 극대화했다. 여기에 캐릭터의 감정선까지 녹여낸 액션은 단순한 볼거리를 넘어 서사의 긴장감을 배가시켰다.

코미디 역시 ‘오십프로’의 빼놓을 수 없는 강점이다. 1회 위기의 순간 불개 본능이 깨어난 봉제순의 ‘이크 에크’ 액션부터 3회 유인구(현봉식) 앞에서 개처럼 짖는 강범룡과 마공복(이학주)의 모습, 영화 ‘친구’를 오마주한 장면까지 다양한 웃음 포인트가 화제를 모았다. 이어 4회 강범룡과 박미경(한지은)이 선보인 영화 ‘늑대의 유혹’ 오마주 또한 예상치 못한 웃음을 선사하며 극의 재미를 배가시켰다.

블랙코미디를 연상시키는 대사도 빼놓을 수 없다. 2회 정호명이 여장한 봉제순에게 “발차기할 때 뭐 보일까 겁나 죽겠네. 눈 감고 싸울 수도 없고 제모라도 좀 하고 오던가”, 3회 정호명이 10년 동안 자신을 미행한 마공복에게 “만두가 맛있었다? 네가 10년 동안 먹은 군만두. 그거 공장에서 찍어낸 냉동만두야”, 4회 인구파 금강식(이순원)의 “손맛이 달랐는데” 같은 대사인 것. 이처럼 진중한 극의 흐름 속에서도 적재적소에 배치된 코믹 요소들은 극의 리듬감을 살리며 ‘오십프로’만의 차별화된 매력을 완성하고 있다.

여기에 로맨스는 의외의 설렘을 선사하고 있다. 정호명은 전직 국정원 요원에서 맛집 데릴사위가 된 독특한 설정을 바탕으로 권오란(신동미)과 현실감 넘치는 부부 케미를 보여주고 있다. 특히 세상을 구하는 임무와 가족을 책임지는 가장 사이에서 흔들리는 정호명의 갈등은 현실 공감을 불러일으킨다. 강범룡과 박미경의 로맨스 또한 순경과 전직 조폭 출신 편의점 사장이라는 상반된 조합으로 극에 또 다른 재미를 더하고 있다.

이처럼 ‘오십프로’는 첩보극의 긴장감, 액션의 쾌감, 코미디의 웃음, 로맨스의 설렘까지 한 작품에 녹여내며 장르 올인원 매력을 선보이고 있다. 액션 코미디의 새로운 변주를 선보이며 입소문을 이어가고 있는 ‘오십프로’가 어디까지 상승세를 이어갈지 기대가 모인다.

한편, MBC 금토드라마 ‘오십프로’는 매주 금요일 토요일 밤 9시 50분 방송된다