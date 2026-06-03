칼퇴근·유급휴가·학부모 사과...'유치원 교사' 이수지, 눈물나는 반전

개그우먼 이수지가 '진짜 극한직업 유치원 선생님' 최종화를 선보였다. 영상에서 교사 이민지씨에게는 좋은 일만 생겼다. 그런데 이 모든 것은 꿈이었다. /사진=유튜브 채널 핫이슈지 갈무리

개그우먼 이수지가 '진짜 극한직업 유치원 선생님' 최종화를 선보였다.

지난 2일 유튜브 채널 '핫이슈지'에는 '유치원 교사 이민지씨의 운수 좋은 날'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

전날 아이들 미술 재료를 만드느라 늦잠을 잔 이민지씨는 이날 늦게 기상하며 소스라치게 놀랐다. 그러나 원장은 그동안 피로가 누적됐다며 3일간 유급휴가를 주며 달랬다.

이후로도 좋은 일이 이어졌다. 한 학부모는 아이 간식을 건네며 "60~70도 사이로 식혀서 먹여달라"고 요청하며 호텔식 망고 빙수를 선물했다.

이에 이민지씨가 "제가 호텔 망고 빙수 좋아해서 자주 먹으러 갔다"고 하자 학부모는 "선생님 호텔 자주 가시냐. 남자친구 없으신 걸로 아는데"라고 했다. 당황한 이민지씨가 말을 잇지 못하자 학부모는 곧바로 "농담이다, 쌤 사생활인데 남자친구랑 호텔 갈 수도 있지"라고 말했다.

그림 그리기 시간에는 아이들로부터 "선생님 카리나, 장원영 닮았다"는 말을 들었다. 평소 아이들은 이민지씨에게 "싸이 닮았다"고 했었다.

개그우먼 이수지가 '진짜 극한직업 유치원 선생님' 최종화를 선보였다. 영상에서 교사 이민지씨에게는 좋은 일만 생겼다. 그런데 이 모든 것은 꿈이었다. /사진=유튜브 채널 핫이슈지 갈무리

하원 시간에도 예상 밖 상황이 계속됐다. 앞서 아이가 모기에 물렸다며 항의했던 학부모는 "남편이 화난 게 아니라 제가 혼자 예민했던 것"이라며 오히려 사과했다.

또 다른 학부모는 "아이 사진 안 찍어주셔도 된다"고 말했고, 한 학부모는 "하원 시간 늦지 않게 오겠다. 선생님 불금 즐기세요"라고 인사해 훈훈함을 더했다.

원장도 "오늘은 일찍 들어가라"라고 하자 이민지 씨는 "정시 퇴근하겠다"라며 감격한 모습을 보였다. 이민지씨는 모처럼 해가 뜬 시간에 퇴근해 친구들과 을지로 야장에서 만나기로 했다.

그러나 이 모든 상황은 이민지씨의 꿈이었다. 이민지씨는 새벽부터 걸려 온 원장 전화를 받고 부리나케 유치원으로 향해야 했다.

영상 말미에 이수지는 "핫이슈지 극한직업 유치원 교사 편을 사랑해주셔서 감사합니다. 아이들을 사랑하는 마음으로 고군분투해 주시는 선생님들을 응원합니다"라고 했다.