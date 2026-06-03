트레저,YG 힙합 카리스마 폭발!...'IF I' 댄스 퍼포 영상 공개

최근 컴백한 그룹 트레저가 미니 4집 타이틀곡 'IF I'의 퍼포먼스 영상을 공개했다. YG엔터테인먼트는 3일 공식 블로그에 'TREASURE 'IF I' DANCE PERFORMANCE VIDEO'를 게재하며 전체 퍼포먼스를 처음으로 선보였다. 트레저는 이번 앨범에서 데뷔 이래 처음으로 모든 트랙을 힙합 장르로 구성하여 팀의 변화와 활동 2막을 예고했다.

사진=트레저 'IF I' 퍼포먼스 영상 캡처

최근 컴백한 그룹 트레저가 미니 4집 타이틀곡 'IF I'의 퍼포먼스 영상을 공개했다.

YG엔터테인먼트는 3일 공식 블로그에 'TREASURE – 'IF I' DANCE PERFORMANCE VIDEO'를 게재했다. 감각적인 흑백 비주얼로 뜨거운 반응을 얻고 있는 뮤직비디오에 이어 YG 고퀄리티 자체 제작 영상을 통해 전체 퍼포먼스를 처음으로 선보인 것.

트레저는 이번 앨범에서 데뷔 이래 처음으로 모든 트랙을 힙합 장르로 구성해 팀의 대대적인 변화와 활동 2막을 예고한 바 있다. 실제 수록된 4개 신곡은 물론 타이틀곡 'IF I' 뮤직비디오에는 YG 힙합의 정수와 트레저만의 거침없는 매력을 결합해 호평 받고 있다.

사진=트레저 'IF I' 퍼포먼스 영상 캡처

공개된 영상에 모노톤 호리존 앞에 선 트레저는 절제된 움직임과 날카로운 눈빛으로 퍼포먼스의 포문을 열었다. 곡의 다이내믹한 사운드 변화에 맞춰 펼쳐지는 군무는 짜릿한 쾌감을 선사했고, 다인원 그룹의 장점을 살린 입체적인 동선이 남다른 시너지를 발휘했다.

멤버들은 힘을 덜어낸 듯 여유로운 움직임을 이어가다, 'IF I' 가사가 반복되는 후렴에서는 양팔로 리듬을 타는 포인트 동작을 통해 에너지를 폭발시켰다. 더 높은 곳을 향해 나아가겠다는 포부가 담긴 노랫말과 촘촘한 비트 위 완급을 조절하는 안무가 맞물려 호평을 받고 있다.

사진=트레저 'IF I' 퍼포먼스 영상 캡처

클라이맥스인 'Jump jump' 구간에 이르자 멤버들은 텐션을 최고조로 끌어올리며 마지막 순간까지 전력질주를 이어가 눈길을 끌었다. YG표 힙합이라는 본연의 음악 색깔과 퍼포먼스로 강렬한 첫인상을 남긴 만큼, 트레저가 앞으로 활동을 통해 어떤 무대들을 펼쳐 보일지 기대가 모아진다.

한편 트레저는 지난 1일 미니 4집'NEW WAV'로 컴백했다. 이 앨범은 발매 전 선주문 100만 장 돌파 소식에 이어 발매 첫날 60만 장에 육박하는 자체 최고 판매 기록을 경신해 인기 청신호를 켰다. 타이틀곡 'IF I'는 일본 AWA와 라쿠텐뮤직에서 정상을 석권했으며, 아이튠즈 또한 다수 지역의 송차트와 앨범차트 정상을 차지했다.