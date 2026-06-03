李대통령 "선거참여 강조가 중립 위반? 유·초등 선생님 찾아보라"

(서울=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령이 2일 청와대에서 한·아프리카 외교장관회의 참석 대표단을 접견, 발언하고 있다. 2026.6.2/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이재명 기자

이재명 대통령은 3일 "'유능하고 충직한 일꾼을 뽑자. 반드시 투표하자. 정치를 포기한 결과는 가장 저질스러운 인간에게 지배당하는 것'이라는 말은 특정한 후보나 진영을 유리하게 하는 선거운동일 수 없다"고 밝혔다.

이 대통령은 지방선거 본투표일인 3일 소셜미디어(SNS)를 통해 "착하게 살아야 한다, 나쁜 아이들과 어울리지 말아야 한다는 충고가 편 가르기나 누군가를 음해하는 것일 수 없는 것과 마찬가지"라며 이같이 적었다. 앞서 이 대통령은 이날 X(엑스)에 "플라톤의 말대로 최악의 저질들에 지배당하지 않기 위해 투표하셨나요"라는 글을 올렸다. '정치를 외면한 가장 큰 대가는 가장 저질스러운 인간들에게 지배당하는 것'이라는 플라톤의 말을 빌려 투표 참여를 독려한 것이다.

이후 장동혁 국민의힘 대표가 "선거 당일에도 저질 편 가르기와 선거 개입을 하고 있다"고 비판하자 이 대통령은 반박 메시지를 또 다시 올렸다. 이 대통령은 "자신이 나쁜 사람이라고 스스로 생각하는 사람이 아닌 한 민주주의에 대한 공자님 말씀인 이 말에 화낼 이유가 없다"며 "도둑조차 도둑질은 나쁘다는 말에 속으로 화가 날지언정 겉으로 화를 내지 않는다"고 밝혔다.

이어 "민주주의의 기본원리와 선거참여를 강조하는 말이 선거운동이나 정치 중립 의무 위반이라 생각하는 사람이 있다면 그는 어머니나 유·초등 선생님을 찾아 스스로의 도덕적 민주적 판단기준이 온당한지 극히 초보적인 의논을 해 볼 필요가 있다"고 했다.

이 대통령은 "민주공화국에서 정치적 판단의 기준은 상식과 국민이어야 하고 정치는 누군가를 욕하며 우연한 실패의 반사이익을 노리는 것이 아니라 잘하기 경쟁이어야 한다"며 "이런 점에서 '많은 국민이 투표했으면' 하는 이명박 전 대통령의 말이나 '반드시 투표에 참여해달라'는 박근혜 전 대통령의 말에 아무도 반론하지 않는다. 맞는 말이기 때문"이라고 적었다.

그러면서 이 대통령은 "대한민국의 주권자이자 현실과 미래의 주인인 대한국민 여러분, 나와 가족의 미래를 위해 투표를 포기하지 말고 유능하고 충직한 일꾼을 찾아 반드시 투표하자"고 독려했다.