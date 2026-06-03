전현무-이영표비, KBS 체코vs과테말라 평가전 중계서 첫 풀타임 호흡

방송인 전현무가 KBS 북중미 월드컵 중계를 통해 축구 캐스터로 데뷔했다. 전현무는 이영표 해설위원과 5일 오전 체코vs과테말라 평가전에서 첫 풀타임 호흡을 맞췄다. 이 경기는 월드컵 조별리그에서 대한민국의 첫 상대인 체코의 전력을 확인할 수 있는 마지막 공식 평가전이었다.

방송인 전현무가 첫 축구 생중계 데뷔전을 치른다.

KBS 북중미 월드컵 중계를 통해 축구 캐스터로 본격 도전장을 내민 전현무가 이영표 해설위원과 오는 5일 오전 전파를 탈 체코vs과테말라의 평가전에서 월드컵 시작 전 첫 호흡을 맞출 예정이다.

이번 경기는 월드컵 조별리그 A조에 속한 대한민국의 첫 상대, 체코의 전력을 확인할 수 있는 무대이자 체코의 월드컵 전 마지막 공식 평가전이다. 체코의 전력을 확인할 마지막 기회에서 처음올 풀타임 호흡을 맞출 ‘77년생 뱀띠’ 동갑내기 전현무 캐스터와 이영표 해설위원이 어떤 시너지 효과를 발산할지 관심이 모아진다.

앞서 ‘뼈를 깎는 노력’을 다짐한 바 있는 ‘신입 캐스터’ 전현무는 2026 북중미 월드컵 축구 캐스터로 완벽 변신하기 위해 밤낮없이 연구하며 남다른 열정을 쏟아부어 왔다. 전현무는 특유의 순발력 있는 진행과 시청자 눈높이에 맞는 중계로, 기존 스포츠 중계와는 차별화된 생생한 중계를 선보일 예정이다. 여기에 대한민국 축구 레전드이자 '작두 해설'로 정평이 난 이영표 해설위원이 함께 출격한다. 이영표 해설위원의 날카로운 전술 분석에 전현무 캐스터의 대중적인 예능감과 재치가 더해져 역대급 시너지를 발휘할 전망이다.

체코는 다가오는 월드컵 조별리그에서 대한민국이 가장 먼저 맞붙게 될 팀인 만큼, 평가전부터 축구팬들의 시선을 강탈하고 있다. 체코의 전술과 핵심 선수들의 컨디션을 미리 살펴볼 이영표×전현무 콤비는 체코의 전술 흐름과 선수들을 낱낱이 파헤치며 본경기에 대한 기대감과 긴장감을 동시에 고조시킬 예정이다.

‘동갑내기 콤비’ 이영표 해설위원과 전현무 캐스터가 대한민국에서 한 번도 본 적 없는 신선한 중계를 처음으로 선사할 체코 vs 과테말라 평가전은 오는 5일 오전 8시 50분부터 KBS 2TV를 통해 생중계된다.