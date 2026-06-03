한국인이 가장 사랑한 플랫폼은?…네이버·챗 GPT·카카오톡·인스타·배민

2025년 한국인이 가장 많이 사용한 디지털 플랫폼/그래픽=김다나

지난해 한국인이 가장 많이 이용한 검색 포털은 네이버(NAVER(280,500원 ▲9,000 +3.31%))였다. 가장 애용한 생성형 AI는 오픈AI의 '챗 GPT'다.

과학기술정보통신부가 3일 발표한 2025년 부가통신사업 실태조사 결과에 따르면 2025년 한국인의 디지털 플랫폼 이용률은 유형별 90% 이상으로 두루 높았다.

2025년 10월부터 12월까지 3개월간 이용 경험을 조사한 결과 응답자의 98.7%가 검색 포털을, 98.5%가 메신저를 이용했다고 답했다. 전자상거래 이용 비율은 95.6%, 동영상 공유는 92.7%에 달했다. 응답자의 91.3%는 매일 메신저를 이용한다고 답했다. 검색 포털을 매일 이용한다고 답한 응답자는 전체의 85.8%, 동영상 공유 서비스를 매일 이용한다고 답한 응답자는 69.5%였다.

한국인이 지난해 가장 많이 사용한 검색 포털은 전체 사용자의 67.5%가 선택한 네이버다. 2위는 구글(17.0%)이 차지했다. 생성형 AI의 경우 챗 GPT 이용률이 68.1%로 구글 제미나이(13.8%)를 크게 앞섰다. 메신저에서는 카카오(42,550원 ▼150 -0.35%)가 제공하는 카카오톡이 92.5%로 압도적인 이용률을 기록했다. 동영상 공유는 대부분 구글 유튜브(78.0%)를 통해 이뤄졌다.

메신저·중고 거래·동영상 공유 서비스의 경우 1위, 2위 간 편차가 컸지만, 음식 배달·SNS(소셜네트워크서비스)·플레이스(지도)의 순위별 편차는 상대적으로 작았다. 대부분 습관, 용이성에 따라 익숙하고 편하게 사용할 수 있는 플랫폼을 선호한 것으로 분석됐다.

또 지난 3개월간 2개 이상의 플랫폼을 병행 이용(멀티 호밍)한 비율은 전자 상거래(83.8%), SNS(79.9%), 검색 포털(76.9%) 순으로 높게 나타났다. 중고 거래(25.9%), 앱 마켓(24.9%) 등은 상대적으로 낮았다. 특히 전자상거래와 SNS는 병행 이용하는 플랫폼이 평균 3개 이상으로, 다른 유형에 비해 멀티호밍 현상이 활발했다.

한편 이번 결과는 과기정통부와 정보통신정책연구원이 전국 17개 시·도에 거주하는 만 19~69세 성인남녀 2500명을 대상으로 검색 포털, 생성형 AI, 메신저 등 주요 디지털 플랫폼 서비스 이용률을 조사한 결과다.