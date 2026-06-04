'버추얼 아이돌' 플레이브, 9월 인천서 데뷔 첫 월드 투어 포문

버추얼 아이돌 그룹 플레이브가 9월 인천 공연을 시작으로 데뷔 첫 월드 투어 '2026 플레이브 월드 투어 킵 잇 매닉'을 개최한다고 밝혔다. 플레이브는 공식 SNS를 통해 강렬한 붉은색의 티저 포스터를 공개하며 월드 투어 개최 도시와 일정을 알렸다. 이번 월드 투어는 인천을 시작으로 카나가와, 가오슝, 방콕, 싱가포르, 타이베이, 마카오 등 아시아 주요 도시를 방문하며 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

버추얼 아이돌 그룹 플레이브(PLAVE)가 아시아를 넘어 전 세계로 향한다.

플레이브는 4일 공식 SNS를 통해 2026 플레이브 월드 투어 ‘킵 잇 매닉’ (2026 PLAVE WORLD TOUR ‘KEEP IT MANIC’)의 티저 포스터를 공개하며 월드 투어 개최를 알렸다.

공개된 포스터는 강렬한 붉은색을 중심으로 압도적인 분위기를 자아낸다. 특히 유리가 깨진 듯한 효과가 적용된 타이틀 로고는 플레이브 특유의 강렬한 에너지를 담아내며 새로운 공연 콘셉트에 대한 기대감을 높였다. 또한 포스터에는 인천을 비롯한 월드 투어 개최 도시와 일정이 함께 담겨 있어 팬들의 기대감을 한층 끌어올렸다.

이번 월드 투어는 오는 9월 12일부터 13일 인천 공연을 시작으로 본격적인 막을 올린다. 이후 9월 26일과 27일 카나가와, 10월 3일 가오슝, 10월 10일 방콕, 10월 17일 싱가포르, 10월 24일 타이베이, 10월 31일 마카오를 차례로 찾으며 글로벌 팬들과 만난다. 여기에 추가 개최 도시도 순차적으로 공개될 예정이다.

특히 이번 공연은 플레이브가 데뷔 이후 처음으로 선보이는 월드 투어다. 앞서 아시아 투어를 통해 탄탄한 글로벌 팬덤을 확인한 플레이브는 이번 월드 투어로 활동 반경을 더욱 넓히며 글로벌 아티스트로서의 입지를 한층 공고히 할 전망이다.

또한 플레이브는 매 앨범마다 독창적인 세계관과 완성도 높은 음악, 차별화된 콘텐츠로 꾸준한 사랑을 받아온 만큼 이번 투어에서도 다채로운 셋리스트와 업그레이드된 무대 연출, 한층 진화한 퍼포먼스를 선보일 것으로 예상된다. 플레이브만의 강점인 버추얼 기술과 라이브 퍼포먼스가 결합된 무대 역시 관객들에게 특별한 경험을 선사할 전망이다.

플레이브는 지난 4월 13일 미니 4집 ‘칼리고 파트 2(Caligo Pt.2)’를 발매하고 초동 판매량 125만 장을 돌파하며 또 한 번 커리어 하이를 경신했다. 또한 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’과 ‘빌보드 아티스트 100’에 진입하며 글로벌 영향력을 입증했다.