젝시믹스, 배우 고윤정 브랜드 모델 발탁

글로벌 애슬레저 전문기업 젝시믹스(XEXYMIX)는 배우 고윤정을 브랜드의 새로운 공식 모델로 발탁했다고 4일 밝혔다.

고윤정의 세련된 비주얼과 당당한 이미지가 브랜드가 추구하는 스타일리시한 퍼포먼스와 라이프스타일과 부합해 모델로 선정하게 됐다는 게 회사 측의 설명이다.

젝시믹스는 디즈니플러스, 넷플릭스 등 글로벌 OTT 플랫폼을 통해 'K-콘텐츠 아이콘'으로 떠오른 고윤정 배우를 모델로 발탁해서 해외 시장 확장에도 속도를 내겠다는 전략이다.

견고한 현지 인프라를 구축한 일본과 대만은 물론 급성장 중인 중국과 인도네시아 시장에서도 고윤정의 두터운 현지 팬층이 매출 증대 모멘텀으로 이어질 것으로 기대한다.

젝시믹스는 이날 오후 5시 젝시믹스 홈페이지 및 공식 SNS 채널을 통해 배우 고윤정의 진정성 있는 모습을 전면에 내세워, 브랜드 철학을 담은 새로운 캠페인 'XEXYMIX: UNDEFINE(나를 한 가지로 정의하지 마세요)'을 공개한다.

젝시믹스 관계자는 "글로벌 K-콘텐츠의 중심에 선 배우 고윤정 씨와 함께 해외 시장에서의 독보적인 브랜드 입지를 한층 더 공고히 다져나갈 것이다."며, "이번 캠페인을 계기로 글로벌 마케팅과 해외 매출 확장에 박차를 가해, 외형 성장은 물론 내실을 모두 잡은 견고한 이익 모멘텀을 확실하게 증명해 내겠다"고 말했다.