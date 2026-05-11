54회 어버이날 기념식… 대통령 부부 첫 참석

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 8일 서울 대한상공회의소에서 열린 '제54회 어버이날 기념식'에서 순직 공무원의 부모에게 카네이션을 달아주고 있다. /사진=뉴스1

이재명 대통령과 김혜경 여사가 대통령 내외로는 처음 '어버이날' 행사에 참석해 효행 유공자들을 격려하고 순직 공무원들의 가족을 위로했다.

대한노인회는 지난 8일 보건복지부가 주최하고 대한노인회가 주관한 '제54회 어버이날 기념식'이 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열렸다고 10일 밝혔다.

이날 행사에는 이 대통령 부부도 함께했다. 이 대통령과 부인 김혜경 여사는 이중근 대한노인회장과 함께 효행 유공자 및 순직 소방·경찰공무원의 부모, 독거어르신 등 230여명의 참석자를 격려했다.

'어버이! 그 사랑의 날개로, 우리라는 꽃을 피웠습니다'라는 주제로 열린 이번 기념식에는 효를 적극 실천한 유공자와 함께 경상북도 문경과 전라북도 김제 화재 등 사고수습 과정에서 안타깝게 운명을 달리한 순직 경찰·소방공무원의 부모를 초청했다.

이 대통령은 기념사에서 "오늘날 대한민국이 누리는 번영은 가족을 위하고 우리 사회를 더 나은 곳으로 만들기 위한 부모님들의 헌신적인 희생과 노력이 있었기에 가능했다"며 "국가를 위한 특별한 희생을 잊지 않겠다"고 말했다.

이번 기념식에서는 총 22명(국민훈장 1명, 국민포장 1명, 대통령 표창 10명, 국무총리 표창 10명)이 효행실천 유공자로 수상의 영광을 안았다.

이중근 대한노인회장은 "오늘의 대한민국은 결코 저절로 이뤄진 것이 아니고 어려운 시절을 이겨내며 산업화와 국가발전을 이끌어 오신 부모 세대의 헌신과 희생이 있었기에 가능한 일이었다"며 "어버이날은 세대간 존중과 공존의 가치를 되새기는 날로 어버이날 기념을 통해 우리 사회가 서로 이해·배려해 더 따뜻한 사회로 성장하기를 기대한다"고 말했다.