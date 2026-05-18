압구정현대, 프라이빗 소셜 타운 조성…현대건설, 서울클럽과 맞손

현대건설 건축주택사업본부 이인기 본부장(왼쪽)과 서울클럽 박찬구 회장이 현대건설 본사에서 업무협약 기념사진을 촬영하고 있다. /사진제공=현대건설

현대건설(144,900원 ▼10,100 -6.52%)이 압구정 현대에서 국제 사교클럽 서울클럽과 손 잡고 프라이빗 소셜 커뮤니티 모델을 선보인다.

현대건설은 서울클럽과 업무협약을 맺고 서울클럽의 운영 노하우를 압구정 현대의 커뮤니티에 적용한다고 18일 밝혔다.

1904년 설립된 서울클럽은 120년간 외교관 및 내·외국인 회원들 사이의 사회적 교류를 이끌은 국내 유일의 국제적 사교클럽이다. 회원 중심의 운영 체제를 오랜 기간 유지하며 대중의 노출이 제한적이었지만 설립 최초로 외부 기관과 전략적 파트너십을 체결했다.

이번 협력에 따라 서울클럽은 '사교'와 '교류' 기능을 강화할 수 있는 커뮤니티 공간을 제안하고 입주민 간 교류를 활성화하는 운영 시나리오 계획을 수립한다. 시그니처 공간에는 서울클럽의 인증마크가 부여된다.

입주민의 커뮤니티 프로그램 강화에도 힘을 쏟는다. 음악, 미술, 스포츠는 물론 노블레스 오블리주를 실천할 수 있는 자선활동 등이 운영될 예정이다.

현대건설 관계자는 "압구정 재건축 단지를 단순한 주거지가 아닌, 글로벌 리더들이 교류하고 영감을 얻는 '프라이빗 소셜 타운'으로 조성하기 위해 이번 협력을 진행했다"며 "서울클럽의 역사와 현대건설의 기술력을 결합해 압구정 입주민들만이 누릴 수 있는 특별한 주거 가치를 증명하겠다"고 말했다.