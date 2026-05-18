"삼성 평택캠퍼스 직주근접 단지"…금호건설 '고덕신도시 아테라' 분양

고덕신도시 아테라 투시도/사진제공=금호건설

금호건설이 경기도 평택 고덕동 일원에 분양 중인 '고덕신도시 아테라'가 민간참여 공공단지 희소성, 분양가상한제 적용에 따른 가격 경쟁력 등으로 수요자들의 관심을 집중시키고 있다.

고덕신고시 아테라는 평택시 평택고덕국제화계획지구 A-63BL에 지하 1층~지상 27층, 6개 동, 총 630가구 규모로 조성된다. 전용면적별로는 △74㎡A 180가구 △74㎡B 134가구 △84㎡A 156가구 △84㎡B 157가구 △84㎡C 3가구 등이다. 수요 특성을 감안해 전 가구를 중소형으로 구성했다.

고덕신도시 아테라의 가장 큰 강점으로는 반도체 산업 배후 수요가 꼽힌다. 세계 최대 규모 반도체 생산라인을 갖춘 삼성전자 평택캠퍼스에 인접한 직주근접 단지이자 송탄일반산업단지와 어연한산일반산업단지, 평택드림테크 일반산업단지 등 지역 내 산업단지와도 가깝다.

교통 여건 개선도 기대된다. 수도권 전철 1호선 서정리역 이용이 가능하며 고덕신도시 내부를 순환하는 BRT 정류장도 도보권에 조성될 예정이다.

교육 환경은 2029년 개교 추진 중인 고덕14초와 고덕6중이 인접해 있으며 국제학교인 '애니 라이트 스쿨'도 2030년 캠퍼스 조성을 추진 중이다.

생활 인프라도 확충된다. 평택시청 신청사가 2028년 개관 예정이며 복합개발 부지를 중심으로 쇼핑·문화·의료시설이 들어설 계획이다. 인근에는 홈플러스 송탄점과 코스트코 평택점, 이마트 평택점 등 대형 유통시설도 위치한다.

단지는 남향 위주 배치와 4베이 판상형 설계를 적용해 채광과 통풍을 강화했다. 84㎡A 타입에는 드레스룸과 추가 침실을 배치했고 일부 옵션을 통해 세탁실과 팬트리를 연계한 동선 설계도 적용했다.

조경은 '쉐어링 포레스트' 콘셉트로 꾸며진다. 중앙광장과 수공간, 정원을 연계했으며 어린이 놀이터와 물놀이 공간도 조성된다. 커뮤니티 시설로는 작은도서관과 다함께돌봄센터, 피트니스센터, 실내 골프연습장, 게스트하우스 등이 들어설 예정이다.

스마트 주거 시스템도 적용된다. 13인치 월패드를 통해 조명과 난방, 환기 등을 제어할 수 있으며 스마트홈 앱으로 외부에서도 가전과 커뮤니티 시설 이용이 가능하다. LED 조명과 태양광 발전설비, 전기차 충전시설 등 친환경 설계도 반영했다.

금호건설 관계자는 "반도체 산업 중심 입지와 분양가상한제 적용에 따른 가격 경쟁력을 갖춘 단지"라며 "고덕국제신도시를 대표하는 랜드마크 단지로 조성할 계획"이라고 말했다.

정당 계약은 오는 6월 28일부터 7월 1일까지 진행된다. 입주는 2028년 10월 예정이다.