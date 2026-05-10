진옥동, 북중미 IR 참석…'밸류업 2.0' 주주환원 방향성 직접 알린다

진옥동 신한금융그룹 회장. /사진제공=신한금융

신한금융그룹은 진옥동 회장이 22일까지 미국·멕시코·캐나다에서 해외 기관투자자를 대상으로 IR(투자설명회)에 나선다고 10일 밝혔다.

이번 일정은 지난달 발표한 '신한 밸류업 2.0'을 바탕으로 그룹의 기업가치 제고를 위한 중장기 전략과 주주환원 방향을 공유하기 위해 마련됐다. '신한 밸류업 2.0'은 주주환원과 관련해 특정 목표치를 제시하는 대신 성장률을 목표 자기자본이익률(ROE)로 나눈 수치와 연동해 주주환원율 상한을 없앤 것이 특징이다.

아울러 지난달 발송한 주주서한에 이어 해외 투자자들과 직접 소통하며 시장과의 접점을 한층 확대한다는 의미도 담고 있다.

진 회장은 이번 일정에서 △ROE와 성장률에 연동된 주주환원 체계 △예측·지속 가능성을 높인 자본정책 △글로벌 사업 기반의 수익 다변화 전략 등 강화된 그룹의 기업가치 제고 계획을 설명할 예정이다.

이와 함께 최근 미국·이란 간 전쟁 장기화에 따른 글로벌 금융시장 변동성 확대가 금융산업에 미치는 영향과 이에 대한 신한금융의 대응 방향도 함께 공유할 계획이다.

진 회장은 약 2주간 미국·멕시코·캐나다의 주요 글로벌 자산운용사 및 연기금 투자자 등을 만나 한국 금융시장의 안정성과 펀더멘탈을 설명하고, 현지 법인과 지점을 방문해 글로벌 사업 운영 현황과 지역별 성장 전략도 점검할 예정이다.

진 회장은 "투자자와의 투명하고 일관된 소통은 기업가치 제고의 중요한 기반"이라며 "신한금융은 그룹의 성장과 주주환원이 함께 확대되는 예측·지속 가능한 체계를 글로벌 투자자들에게 충실히 설명하고, 시장의 신뢰에 기반한 기업가치 제고를 지속 추진해 나가겠다"고 말했다.