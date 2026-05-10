한류 이끈 주역 다 모였다…현대차 단독 후원 'K-에브리띵' 다큐 공개

'케이-에브리띵'에 출연한 호스트 다니엘 대 킴(왼쪽)과 한국인 최초 미쉐린 3스타 코리 리 셰프가 대화를 하고 있는 모습/사진= 현대자동차 제공

현대자동차는 자사가 단독 후원한 4부작 오리지널 다큐멘터리 시리즈 '케이-에브리띵(K-Everything)'이 지난 9일 전 세계 시청자들에게 공개됐다고 10일 밝혔다.

'케이-에브리띵'은 전 세계 대중문화를 선도하고 있는 한국 문화가 가진 창의성과 저력을 심층 조명하는 다큐멘터리 콘텐츠다. 열정·혁신 등 한국 문화가 전 세계적 신드롬을 일으킬 수 있었던 근원적 원동력과 위상을 선보인다. 토니상 후보에 오른 배우이자 감독·프로듀서로 활약 중인 다니엘 대 킴이 진행을 맡는 동시에 총괄 프로듀서로 참여했다.

총 4부작으로 구성된 시리즈는 음악, 영화, 음식, 뷰티 등 다양한 주제를 아우르며 K-문화가 한국의 고유한 전통과 역사적 경험을 토대로 창의성과 혁신을 축적해 세계적인 문화 현상으로 자리 잡기까지의 과정을 다각도로 조명한다.

첫 번째 에피소드에서는 싸이, 태양, 전소미 등 글로벌 무대에서 활약 중인 아티스트들을 만나보며 K-팝 산업의 성장 동력과 팬덤 문화가 만들어낸 영향력을 조명한다.

두 번째 'K-필름' 편에서는 배우 이병헌, 연상호 감독, 김은숙 작가, 이미경 부회장 등 한국 콘텐츠 산업을 이끌어온 주요 인물들과의 대화를 통해 검열과 제약의 시대를 넘어 글로벌 흥행과 작품성을 모두 인정받기까지 한국 영화·드라마 산업이 겪은 변화와 그 과정에서 탄생한 이야기들을 살펴본다.

세 번째 'K-푸드'편은 한국 요리가 지닌 깊은 역사와 재료의 잠재력이 셰프들의 창의성과 만나 길거리 음식부터 미쉐린 스타 레스토랑에 이르기까지 한식의 역사와 철학, 그리고 세계 미식 무대에서의 진화를 다룬다. 한국인 최초 미쉐린 3스타 코리 리 셰프, 국내 유일 미쉐린 3스타 강민구 셰프, 한식 대가 조희숙 셰프, 푸드 스타일리스트 앨리 리 등 한국을 대표하는 요식업계 인사들이 참여했다.

마지막 'K-뷰티'에서는 아이린 김, 레오제이 등 대표 인플루언서들이 참여해 K-뷰티가 한국 사회의 변화 속에서 어떻게 형성돼 왔으며 글로벌 뷰티 산업에 어떤 영향을 미치고 있는지를 살펴본다.

케이-에브리띵은 지난 9일 CNN 인터내셔널을 통해 전 세계에 최초 공개됐으며 이후 국가와 지역별 편성 일정에 따라 순차적으로 방영되고 있다. 국내에서는 쿠팡플레이를 통해 볼 수 있다.

현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%) 관계자는 "현대차는 모든 변화와 혁신의 중심에는 결국 사람과 문화가 있다는 데 깊은 공감대를 가지고 있다"며 "K-문화가 전 세계를 연결하는 강력한 매개체로 자리 잡은 지금 한국의 뿌리를 두고 함께 성장해온 기업으로서 이 특별한 이야기를 조명하고 지지하는 일은 '휴머니티를 향한 진보'를 실천하는 의미 있는 행보"라고 말했다.