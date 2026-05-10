[르포]"음식 맛있어요" 밥값내고 곧장 후기… 네이버리뷰도 폭발

서울 송파구 삼전동 식당에서 네이버페이 통합 오프라인 단말기 'Npay 커넥트'를 사용하는 장면. 결제 직후 네이버플레이스 연동의 리뷰를 작성할 수 있다./사진=이창섭 기자

"계산하시겠어요?"

지난달 23일 평일 저녁 7시, 서울 송파구 삼전동의 해장국 식당 '양양집'은 저녁 손님으로 붐볐다. 식사를 마치고 계산대 앞에 서자 식당 POS(포스) 바로 옆에 위치한 검은색 기기가 눈에 띄었다.

카드를 꺼내려던 손이 잠시 멈췄다. 대신 단말기 화면에 표시된 안면인식 결제 '페이스사인'(Facesign) 버튼에 손이 갔다. 초록색 원 안에 얼굴을 비추니 "9만원을 결제하겠다"는 안내가 나왔고 사인을 마치자 결제가 끝났다. 지갑에서 카드를 꺼내거나 삼성페이를 켤 일은 없었다.

여기서 끝이 아니었다. 결제가 완료되자 곧바로 리뷰 작성 화면이 안내됐다. 리뷰를 남기려고 영수증을 촬영해야 하는 번거로움은 없었다. '친절해요'·'음식이 맛있어요'·'매장이 청결해요' 등 몇 가지 반응을 남겼다. 리뷰를 작성하고 얻은 네이버페이포인트 100원은 덤이었다.

검은색 단말기 정체는 네이버페이가 오프라인 결제 시장에 내놓은 'Npay 커넥트'였다. 지난해 11월 출시된 커넥트는 현금·카드·QR·간편결제·NFC에 더해 안면인식 기반의 '페이스사인'까지 모든 결제 수단을 지원한다.

커넥트로 결제하면서 남긴 리뷰는 네이버플레이스 식당 정보에 반영됐다. 네이버플레이스는 고객이 매장에서 활용할 수 있는 다양한 쿠폰을 제공하는데 고객은 커넥트에서 이를 바로 사용할 수 있다. 네이버 지도 앱과 오프라인 결제 경험이 커넥트를 통해 연결되는 것이다.

서울 송파구 삼전동 식당에서 네이버페이 통합 오프라인 단말기 'Npay 커넥트'를 사용하는 장면. 안면인식 기반 결제인 '페이스사인'(Facesign) 기능을 사용하고 있다./사진=이창섭 기자

커넥트로 혜택을 본 건 식당 고객뿐만이 아니었다. 해당 업장은 지난해 12월 커넥트를 설치했다. 커넥트 설치 전후 약 5개월을 서로 비교한 결과 월평균 네이버플레이스 리뷰 수가 78% 증가했다. 식당 사장님은 이렇게 쌓인 방문객 리뷰를 업장 마케팅과 홍보에 활용할 수 있다. 커넥트는 '미니 키오스크' 모드도 지원하는데 이를 활용하면 바쁜 매장을 더 효율적으로 운영할 수 있다.

식당 매니저인 김도형씨는 "기존 기기가 오래돼서 커넥트를 도입하게 됐다"며 "다양한 결제 수단이 가능하고, 반응 속도도 매우 빠르다. 리뷰 화면 창이 뜨는 걸 보면 고객분들이 신기해하신다"고 말했다.

커넥트는 현재 수도권을 넘어 전국으로 확산 중이다. 네이버페이는 지난 3월 리테일앤인사이트와 전국 4000여개 마트에 커넥트를 설치하기 위한 MOU(업무협약)를 체결했다. 상반기 중으로는 티스테이션과 이삭토스트, 샤브올데이에도 커넥트가 설치된다. 또 오는 하반기 전국 3500여개 파리바게뜨 매장에서 커넥트를 만날 수 있다.

현재 서울에선 신용보증재단과 하나은행이 커넥트 설치 소상공인에게 보증 대출을 연계 중이다. 경북·전북·제주지역에서는 iM뱅크·전북은행·제주은행이 커넥트를 활용해 지역화폐를 활성화하고 있다.

네이버페이는 기존 밴(VAN)사와의 협력과 상생도 강화한다. 회사 관계자는 "올해 내 전체 밴사의 연동을 완료해 파트너십을 강화할 예정"이라며 "가맹점이 기존 포스기를 교체할 필요 없이 커넥트를 설치할 수 있도록 호환성 높은 네트워크망을 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.