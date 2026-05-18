"청년 재무 고민 상담"…외대·반월시화공단서 시범사업

금융위원회와 서민금융진흥원이 청년 대상 맞춤형 재무상담 시범사업에 나선다. 대학과 산업단지 청년들을 대상으로 재무상담사나 금융기관 직원이 자산형성 등 1대1 상담을 제공하는 방식이다.

금융위와 서민금융진흥원은 18일부터 오는 29일까지 '청년 모두를 위한 재무상담' 시범사업을 실시한다.

이번 상담은 청년들의 재무 고민 해소를 위해 재무진단과 1대1 맞춤형 재무상담을 제공하는 사업이다. 청년들은 온라인을 통해 자신의 소득·지출·부채 등을 기반으로 재무상태를 진단받고, 직접 전문 재무상담사나 금융기관 직원으로부터 자산형성·신용관리·부채관리 등에 대한 맞춤형 상담을 받을 수 있다.

이번 시범사업은 올해 하반기 본사업 시행에 앞서 표준화된 상담 절차와 운영 방식을 현장에 적용하기 위해 마련됐다.

시범사업은 3개 대학과 3개 산업단지에서 진행된다. 대학은 부산외국어대학교·인천대학교·한국외국어대학교이며, 산업단지는 반월시화·구미·광주첨단 국가산단이다.

부산은행·신한은행·우리은행·기업은행 등과 연계해 대학·산단 내 상담소를 운영한다. 상담소 방문이 어려운 청년에게는 원하는 시간과 장소에서 상담을 제공하는 '찾아가는 재무상담'도 진행한다.

금융위는 대학과 산단 내부 채널을 통해 모집된 사전 신청자와 현장 신청자를 포함해 약 120명의 청년이 이번 시범사업에 참여할 것으로 보고 있다.

김동환 금융위 금융소비자국장은 "'청년 모두를 위한 재무상담'은 대규모 사업인 만큼 시범사업을 통해 운영 절차가 제대로 작동하는지를 확인하는 과정이 필요하다"며 "시범사업 결과를 바탕으로 사업을 차질 없이 준비하겠다"고 말했다.