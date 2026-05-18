금융·가상자산거래소 '합종연횡' 불붙나

금융사-거래소 합종연횡 관계도/그래픽=윤선정 기자

하나금융그룹이 업비트 운영사 두나무에 약 1조원을 투자하자 금융권이 술렁인다. 은행이 가상자산거래소 운영사의 주요주주로 올라선 첫 대형사례로 스테이블코인 도입을 앞두고 금융사와 가상자산업계의 합종연횡을 촉발할 가능성 때문이다. 다만 하나금융과 두나무는 오랜 협력관계가 지분투자로 이어진 사례인 만큼 다른 금융사의 연쇄투자로 곧바로 확산하기보다 후속사업의 성과를 지켜보겠다는 기류가 강하다.

17일 금융권에 따르면 하나은행은 두나무 지분 6.55%를 약 1조원에 인수하기로 했다. 하나금융과 두나무는 △원화 스테이블코인 △블록체인 기반 외화송금 △디지털자산 연계 종합자산관리서비스 등에서 협업을 확대할 계획이다.

금융사와 가상자산업체의 업무협약 체결은 있었지만 은행이 가상자산거래소 운영사에 조단위 자본을 투입한 것은 차원이 다르다는 평가가 나온다. 금융권에선 "허를 찔렸다"는 반응이 나온다. 한 금융권 관계자는 "하나금융과 두나무가 가까운 관계라는 것은 알았지만 지분투자까지 이어질 줄은 몰랐다"며 "업무협약은 누구나 할 수 있지만 자본을 태웠다는 점에서 의미가 다르다"고 말했다.

다른 관계자는 "스테이블코인은 발행도 중요하지만 결국 유통이 핵심"이라며 "업비트라는 압도적 유통망을 가진 두나무와 손잡은 하나금융이 우위를 선점할 수 있다"고 했다.

가상자산거래소와 금융사의 합종연횡은 실제 현실화했다. 미래에셋그룹은 코빗 인수를 추진하고 한국투자증권은 코인원 지분투자를 검토한다. 여기에 네이버파이낸셜과 두나무의 주식교환까지 맞물리면서 플랫폼, 증권사, 은행, 거래소가 얽힌 디지털자산 생태계의 재편이 빨라졌다.

이번 거래의 직접적인 영향권에 놓인 곳은 케이뱅크다. 업비트는 현재 케이뱅크와 실명확인 입출금계정 제휴를 했다. 케이뱅크는 과거 은행과 가상자산거래소의 제휴가 용이하지 않던 시기에 업비트의 원화거래 기반을 유지하게 한 핵심 파트너다. 대규모 계좌이전 부담과 양사의 오랜 협력관계를 고려하면 하나은행이 두나무 지분을 확보했더라도 제휴은행이 당장 바뀔 가능성은 크지 않다는 관측이 우세하다.

법인의 가상자산 거래가 허용되면 하나금융의 역할이 더 커질 수 있다는 분석도 나온다. 인터넷은행은 개인고객 기반에서는 강점이 있지만 법인영업에서는 시중은행보다 기반이 약하다. 두나무 입장에서도 빗썸의 추격이 거센 상황에서 대형 금융그룹과 협업해 법인고객의 자산관리 영역으로 확장할 필요가 있다.

다만 이번 거래가 곧바로 금융권 전반의 연쇄투자로 이어지진 않을 것이라는 신중론도 있다. 하나금융과 두나무의 결합은 오랜 협력관계가 지분투자로 이어진 사례인 만큼 다른 금융사가 단기간에 유사한 거래를 추진하기는 쉽지 않다는 설명이다.

금융권 관계자는 "이번 투자의 의미는 하나금융과 두나무가 앞으로 어떤 사업을 실제로 만들어내느냐에 따라 달라질 것"이라며 "당장은 다른 금융사도 후속 움직임을 검토하기보다 상황을 지켜보는 분위기"라고 말했다.