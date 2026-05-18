신보, '창립 50주년 국제포럼' 개최…중기 지원 글로벌 협력 방안 논의

강승준 신용보증기금 이사장(왼쪽에서 열네 번째)과 권대영 금융위원회 부위원장(왼쪽에서 열여섯 번째)이 더 플라자 호텔에서 열린 ‘창립 50주년 기념 국제포럼’에 참석해 주요 내외빈들과 기념촬영을 하고 있다. 이날 밤방 브로조네고로 ADBI 소장, 궈위신 대만 중소기업신용보증기금 사장, 모하메드 나즈리 오마르 말레이시아 신용보증공사 사장 등이 행사에 참석했다. /사진제공=신보

신용보증기금이 지난 15일 서울 중구 더 플라자 호텔에서 '창립 50주년 기념 국제포럼'을 개최했다고 18일 밝혔다.

이번 포럼은 AI 및 디지털 전환, 녹색금융 확대 등 급변하는 글로벌 금융환경 속에서 중소기업의 지속 가능한 성장 방안을 모색하고 국제기구 및 국내외 유관기관과의 글로벌 협력 기반을 강화하기 위해 마련했다.

이날 행사에는 권대영 금융위원회 부위원장과 밤방 브로조네고로 아시아개발은행연구소(ADBI) 소장을 비롯해 경제협력개발기구(OECD), 세계은행(WB), 유럽상호보증기관협회(AECM) 등 국내외 정책금융기관 및 학계 관계자 120여명이 참석했다.

포럼은 '중소기업 금융의 미래: 혁신과 포용의 길'을 주제로 총 2개 세션으로 나누어 진행됐다.

첫 번째 세션에서는 중소기업 정책금융과 신용보증제도의 발전 방향을 중심으로 데이터 기반 금융의 변화, 해외 신용보증기관의 혁신 사례에 대한 주제 발표와 중소기업 지원 강화 방안에 대한 의견을 교환했다.

이어 진행된 두 번째 세션에서는 신보와 ADBI가 공동 연구한 디지털 전환과 녹색금융 지원방안을 주제로 각 기관이 발표한 뒤 심층 토론을 이어갔다. 이밖에도 패널들은 AI 및 디지털 전환 시대에 따른 정책금융의 미래 역할과 방향을 논의했다.

한편 신보는 행사장 내에 '50주년 기념 전시관'을 마련했다. 전시관을 통해 △연혁으로 보는 신보의 경제위기 극복사 △스타트업 지원 성과 △국제협력 네트워크 △AI기반 기업분석시스템(BASA) 시연 및 AI 기반 데이터 금융 전략 등을 소개해 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

강승준 이사장은 "이번 포럼은 AI와 디지털 시대에 미래 50년을 향한 새로운 비전을 조망하는 자리라는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 신보는 녹색·디지털 전환과 같은 공동 과제에 대해 글로벌 차원의 협력을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.