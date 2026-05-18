케이뱅크, 개인사업자 대출 3조원 돌파…6개월 만에 1조 늘었다

케이뱅크의 개인사업자 대출 잔액이 3조원을 돌파했다. 보증·담보대출을 중심으로 포트폴리오를 확대하면서 건전성도 개선했다.

케이뱅크는 18일 개인사업자 대출 잔액이 3조원을 넘어섰다고 밝혔다. 지난해 11월 잔액 2조원을 돌파한 뒤 6개월 만에 1조원이 증가했다.

성장세는 보증서대출과 사장님 부동산담보대출이 이끌었다. 보증서대출 잔액은 지난해 말 3300억원에서 이달 현재 5800억원으로 올해 들어 76% 늘었다. 케이뱅크는 광역자치단체 지역신용보증재단, 포항·구미 등 기초자치단체까지 파트너십을 확대했다. 서울시와 협력해 마이너스통장 방식의 보증서대출 상품도 선보였다.

인터넷전문은행 최초의 100% 비대면 개인사업자 부동산담보대출 상품인 사장님 부동산담보대출 잔액은 지난해 말 5600억원에서 현재 7800억원으로 40% 증가했다.

은행연합회 공시에 따르면 케이뱅크의 개인사업자 담보대출 평균 금리는 올해 1분기 말 잔액 기준 연 3.44%로 은행권 최저 수준을 기록했다. 은행권뿐 아니라 상호금융·저축은행·카드·캐피탈 등 2금융권 대출까지 대환할 수 있어 소상공인의 이자 부담 완화에도 기여하고 있다는 설명이다.

올 1분기 말 기준 개인사업자 신용대출 잔액 중 중저신용자 비중은 34%다. 케이뱅크는 신용평가모형(CSS)을 고도화하고 통신·플랫폼·카드 가맹점 정보 등 대안정보를 활용해 금융 접근성을 높였다.

외형 성장과 함께 건전성도 개선됐다. 개인사업자 여신 내 보증·담보 비중은 지난해 1분기 26%에서 올해 1분기 43%로 확대됐다. 연체율은 같은 기간 1.38%에서 0.55%로 낮아져 인터넷전문은행 중 최저 수준을 기록했다.

케이뱅크는 향후 대형 플랫폼과 연계한 전용 신용대출 상품을 출시하고 부동산담보대출 취급 물건 확대, 시설자금 상품 출시 등을 통해 기업금융 경쟁력을 강화할 계획이다.

케이뱅크 관계자는 "인터넷은행 최초로 신용·담보·보증대출 풀 라인업을 구축한 이후 전 영역에서 고른 성장세를 이어가고 있다"며 "앞으로 개인사업자를 넘어 중소기업(SME)까지 사업 영역을 확대하며 기업고객 기반을 더욱 넓혀 나갈 것"이라고 말했다.