한패스, K관광 필수 앱 노린다… 결제·교통 원스톱 해결

핀테크 기업 한패스(8,890원 ▼300 -3.26%)가 외국인 관광객을 대상으로 한 올인원 여행 플랫폼 '고 한패스(GO Hanpass)'를 출시하고 본격적인 서비스에 나선다고 2일 밝혔다. '하나의 앱으로 즐기는 끝없는 한국(One App, Endless Korea)'을 슬로건으로 이동·결제·관광 정보를 하나의 앱에서 제공한다.

이번 서비스의 핵심은 '이동(Way)' 기능이다. 장소 검색부터 택시 호출, 케이티엑스(KTX) 예약, 고속·시외버스 예약까지 앱 안에서 즉시 처리할 수 있다. 별도의 교통카드 없이 GO Hanpass 카드로 교통카드 기능과 예약·결제를 한 번에 이용할 수 있어 외국인 관광객이 겪는 교통 이용의 불편함을 해소했다.

결제 기능 '결제(Pay)'는 해외 발행 카드, 가상계좌, 국가별 특화 충전 방식을 지원한다. 국내 편의점·현금자동입출금기(ATM)에서 충전한 잔액은 국내 전 가맹점 카드 결제와 바코드 결제(올리브영, 다이소 등)에 사용할 수 있다. 남은 잔액은 ATM 출금이나 본국 계좌 송금으로 환급받을 수 있다.

'즐길 거리(Play)' 기능은 로컬 맛집, 주변 약국·병원 등 편의시설 위치, 전국 축제 정보를 실시간으로 제공한다. 앱과 함께 웹 서비스도 운영해 앱 설치가 어려운 이용자도 동일한 기능을 이용할 수 있도록 접근성을 넓혔다.

한패스 관계자는 "검색과 이동이 결합된 'Way' 서비스는 한국 여행의 질을 한 단계 높여줄 핵심 기능"이라며 "언어와 결제의 장벽 없이 외국인 관광객이 로컬처럼 여행할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

한편 한패스는 혁신적인 소액 해외송금 및 모바일 금융 서비스를 제공하는 국내 대표 핀테크 기업이다. 독자적인 외환 솔루션과 결제 네트워크를 기반으로 글로벌 외환 금융 플랫폼을 구축하고 있다.