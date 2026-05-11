웨이브릿지, 해시드 자산 수탁 맡는다…기관 커스터디 시장 공략

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웨이브릿지가 국내 대표 블록체인 벤처캐피탈(VC) 해시드의 자산 수탁을 시작했다고 11일 밝혔다.

해시드는 2018년 이전부터 디지털자산에 투자해온 국내 초기 블록체인 전문 벤처캐피탈 VC 중 하나다. 최근 해시드가 운용하는 펀드의 커스터디(수탁) 파트너로 웨이브릿지의 기관용 디지털자산 플랫폼 '웨이브릿지 프라임(Wavebridge Prime)'을 선정했다.

웨이브릿지는 해시드가 자사를 선택한 배경으로 규제 적합성과 통합 인프라 경쟁력을 꼽았다. 웨이브릿지는 금융당국 신고를 완료한 가상자산사업자(VASP)로, 수탁과 거래 기능을 통합한 기관용 플랫폼을 운영하고 있다. 이를 통해 디지털자산의 보관부터 매매까지 하나의 플랫폼에서 처리할 수 있다는 설명이다.

일반적으로 수탁과 거래 기능이 분리된 환경에서는 자산 매매 과정에서 별도 서비스를 이용해야 해 추가 비용과 승인 지연 문제가 발생한다. 웨이브릿지는 통합 인프라를 통해 이러한 비효율을 줄였다.

웨이브릿지는 ISMS (정보보호 관리 체계) 인증을 완료했으며, 물리적 망분리 기반의 트랜잭션 인프라와 다중 승인 프로세스를 갖추고 있다. 또한 플랫폼 내 RFQ(견적 요청 방식 거래), TWAP(시간 분산 체결), 에스크로(거래 과정에서 자산이나 대금을 제3자가 중간 보관) 기능 등을 통해 기관 투자자의 자산 운용을 지원하고 있다.

오종욱 웨이브릿지 대표는 "해시드의 수탁 전환은 웨이브릿지의 규제 준수 역량과 인프라 신뢰성에 대한 업계의 공식적인 확인"이라며 "기관 커스터디 시장이 본격적으로 성장하는 시점에 업계를 대표하는 기관과 파트너십을 맺게 돼 의미가 크다"고 말했다.

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