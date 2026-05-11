디캠프 배치 8기 모집 '딥테크 스타트업' 밀착 지원

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디캠프가 디캠프 배치 8기에 참여할 딥테크 분야 스타트업을 모집한다고 11일 밝혔다.

디캠프 배치는 제조 또는 기술 기반 스타트업 가운데 프리A~시리즈A 단계 기업을 지원하는 스케일업 프로그램이다. 이번 8기는 소재·부품·장비, 모빌리티, 기후테크, 로봇, 우주·항공, 헬스케어 등 딥테크 분야 스타트업을 대상으로 모집한다. 다음달 11일까지 디캠프 공식 홈페이지에서 신청할 수 있다.

이번 기수에는 딥테크 분야에 특화된 파트너 벤처캐피털인 에이벤처스, 아이엠투자파트너스, 인터밸류파트너스, 엘앤에스벤처캐피탈, 에스제이투자파트너스가 참여해 스타트업 선발 및 투자를 공동 진행한다.

디캠프는 7월 15일 서류 심사 결과를 발표 후 개별 인터뷰를 거쳐 9월 2일 최종 선발 결과를 공개할 예정이다.

선발된 스타트업은 10월부터 12개월간 배치 프로그램에 참여하게 되며 18개월간 디캠프 입주 기회도 얻는다. 특히 딥테크 기업의 특성을 고려해 IP(지식재산권), 특허 전략 등 전문 분야 자문과 핵심 영역에 대한 전담 멘토 및 프로그램 매니저의 일대일 맞춤형 코칭이 제공된다.

이 외에도 대·중견기업 및 공공기관과의 사업 연계, 글로벌 네트워크 연결 등 비즈니스 확장을 위한 실질적 지원도 이어진다. 배치 프로그램을 졸업한 스타트업은 성과를 공유하고 후속 투자와 사업 협력을 논의하는 실질적 비즈니스를 위한 접점인 '디데이'에도 참여할 수 있다.

지난 배치 2기에 참여한 김영진 테솔로 대표는 "코스닥 상장 경험이 있는 멘토님의 조언을 통해 아직 경험해보지 못한 성장 단계와 시장에 대해 보다 현실감 있게 이해할 수 있었던 점이 가장 큰 도움이 됐다"며 배치 프로그램을 돌아봤다.

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