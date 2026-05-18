페스티버, 울산 HD와 컬렉션 신규 출시...'유니폼 마킹' 폰케이스·미타 에디션 공개

'유니폼 마킹' 요소를 강화한 페스티버와 울산HD 협업 케이스 /사진제공=페스티버

팬덤 기반의 라이프스타일 브랜드 페스티버가 프로축구 K리그의 울산 HD와 팬들을 위한 새로운 협업 컬렉션을 전격 출시했다고 18일 밝혔다. 이번 컬렉션은 지난 17일 공식 론칭됐다.

이번 컬렉션은 단순한 굿즈를 넘어 팬들의 소속감을 극대화할 수 있는 '유니폼 마킹' 요소를 강화한 것이 특징이다. 가장 주목받는 제품은 울산 HD 선수단의 유니폼 디자인을 그대로 녹여낸 핸드폰 케이스다. 구매 시 원하는 선수를 선택하면 해당 선수의 등번호와 이름이 마킹된 제품을 받을 수 있다. 해당 제품은 경기장 직관 시 응원 도구로도 활용도가 높아 많은 팬의 관심을 끌고 있다.

울산 HD의 인기 마스코트 '미타'를 활용한 제품군도 풍성해졌다. 페스티버는 시원한 여름 분위기를 담아낸 '썸머 미타 에디션'을 통해 △맥세이프 폰케이스 △맥세이프 카드지갑 △맥세이프 톡 등 실용적인 모바일 액세서리를 1차로 공개했다. 추후 △장마우스패드 △연필꽂이 등 신규 데스크테리어 용품까지 확장하여 출시할 예정이다.

시원한 여름 분위기를 담아낸 '썸머 미타 에디션/사진제공=페스티버

제품 출시 당일에는 페스티버가 운영하는 복합문화공간 슈피겐홀에서 울산 HD와 강원FC의 경기를 대형 스크린으로 함께 관람하는 뷰잉파티가 개최됐다. 현장에 모인 수많은 팬은 뜨거운 응원전을 펼치며 컬렉션 출시를 기념했다.

행사 당일 슈피겐홀 맞은편에 위치한 팝업 공간 '페스티버존'에서는 뷰잉파티 관람객들을 대상으로 이번 신규 울산 HD 컬렉션 실물이 최초로 전시돼 팬들의 높은 관심을 받았다.

페스티버는 현장의 열기를 온라인으로 이어가기 위해 출시 기념 프로모션을 진행한다. 오는 23일까지 진행되는 이번 이벤트는 전 품목 17% 할인 혜택을 제공하며, 뷰잉파티 관람객은 물론 페스티버 네이버 브랜드 스토어로 방문하는 모든 고객이 혜택을 받을 수 있다.

국봉환 슈피겐코리아 국내총괄사업부문장은 "울산 HD와의 협업을 통해 팬들에게 제품과 콘텐츠가 결합한 새로운 브랜드 경험을 제공할 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 더욱 고도화된 콘텐츠를 통해 팬들에게 의미 있는 가치를 전달하겠다"고 말했다.