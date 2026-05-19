써큘러솔루션-부산테크노파크, 글로벌 환경 규제 대응 강화 MOU

신명관 써큘러솔루션 대표(사진 오른쪽)와 강영호 부산테크노파크 신발패션진흥단 단장이 협약을 체결하고 기념사진을 찍고 있다/사진제공=써큘러솔루션

써큘러솔루션(대표 신명관)이 부산테크노파크 신발패션진흥단과 글로벌 환경 규제 대응 및 수출 경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약은 유럽연합(EU)의 에코디자인 규정(ESPR)과 디지털제품여권(DPP) 제도 등 글로벌 환경 규제 강화에 대응하고 지역 신발 기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 및 디지털 전환을 지원하고자 마련됐다. 양측은 지역 신발·패션 기업 대상 ESG 및 DPP 솔루션 실증·보급에 협력하고, 글로벌 환경 규제 대응 세미나와 포럼을 공동 개최할 계획이다.

써큘러솔루션은 DPP 기반 플랫폼 및 솔루션을 제공하는 기업으로, 유럽 데이터 생태계 프레임워크 '가이아-엑스'(GAIA-X)에서 '슈즈-엑스 라이트하우스'(SHOES-X Lighthouse) 프로젝트를 추진하고 있다.

이 프로젝트는 글로벌 신발 가치사슬을 위한 통합 데이터 스페이스 플랫폼 구축을 목표로 한다. EU의 에코디자인 규정 및 DPP 등 주요 환경 규제에 대응하면서 제조사·공급업체·유통업체·브랜드 간 데이터 공유 체계 구축을 추진할 예정이다.

써큘러솔루션은 프로젝트 참여기업을 모집 중이다. 참여기업에는 오는 6월 이탈리아에서 열리는 '엑스포 리바 슈 & 가르다백스'(Expo Riva Schuh & Gardabags) 전시회와 연계된 홍보 기회가 주어지며 DPP 적용 한국 기업으로 소개된다.