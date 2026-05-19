"손으로 접던 수건, 로봇이 척척"…런드리고, 자동화 설비 개발

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수건 전개 자동화 설비 /사진=의식주컴퍼니 제공

B2B 세탁 서비스 '런드리고 호텔앤드비즈니스'를 운영하는 의식주컴퍼니가 자동화 전문 기업 테크닉스엔지니어링과 수건 전개 자동화 설비(Towel Auto Stacker)를 공동 개발했다고 19일 밝혔다.

이 설비는 작업자가 세탁이 완료된 수건을 로딩존에 올려놓으면 로봇이 이를 자동으로 펼친 뒤 정렬·적재한다. 의식주컴퍼니가 축적한 세탁 공정 및 의류·수건 관련 피지컬 데이터를 기반으로 하며, 테크닉스는 기구 설계와 로보틱스 제어 기술을 고도화했다.

의식주컴퍼니 관계자는 "숙련 인력 부족과 인건비 상승으로 어려움을 겪고 있는 글로벌 호텔세탁 산업의 구조적 문제를 해결하기 위해 개발됐다"고 말했다.

런드리고 호텔앤드비즈니스는 이 설비를 파주 스마트팩토리에 적용했다. 수작업 중심으로 운영되던 공정을 자동화해 시간당 800장 이상의 수건 전개 작업을 처리함으로써 생산성을 기존 대비 약 2.5배 끌어올렸다.

앞으로 양측은 최대 4가지 방식의 자동 폴딩 기능 구현 등 폴딩 머신 연동 기술 고도화에도 협력할 예정이다. 이를 기반으로 호텔·피트니스·리조트 등 고객사 맞춤형 서비스를 강화하고 국내는 물론 미국, 일본 등 해외 수요에도 적극 대응해 나간다는 방침이다.

이봉철 의식주컴퍼니 EPC 부문장은 "호텔 및 상업용 세탁 자동화 로봇 시장이 연간 17% 이상 성장하고 있다"며 "세탁 현장 데이터와 로보틱스를 기반으로 시장 경쟁력을 빠르게 확대해 나가고 글로벌에서 경쟁력을 갖춘 K-런드리테크 기업으로 자리매김하겠다"고 했다.

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