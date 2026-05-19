아산나눔재단, 기후테크 지원 배치프로그램에 뉴톤 등 15곳 선발

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아산 유니버시티 2026 배치 프로그램에 선정된 기업들 /사진제공=아산나눔재단사진제공=아산나눔재단

아산나눔재단이 기후위기 대응 기술을 보유한 스타트업을 지원하는 '아산 유니버시티(UniverCT)' 배치 프로그램으로 뉴톤 등 15개사를 선발했다고 19일 밝혔다.

'아산 유니버시티'는 혁신적인 기후위기 대응 기술을 가진 초기 창업팀을 육성하고 대학(원) 내 기후테크 창업 문화를 확산할 수 있도록 지원하는 사업이다. 선발된 팀은 1000만원의 지원금과 7개월간의 기술 사업화, 해외 진출 등을 지원받는다.

선발된 팀은 △뉴톤 △다시물결 △리피드 △비티에너지 △사이클엑스 △어핀 △에어로봇프론티어스 △에이피그린 △엑스센트리 △엔클라이언 △원디그리 △지오그리드 △텍스타일리 △플랜트너 △홀트에너지 등 15개사다. 에너지, 탄소관리, 순환경제, 미래농업, 물 관리, 에너지 효율화 등 분야에서 기술 사업화와 해외 시장 검증에 도전하고 있다.

올해 선발된 팀에는 글로벌 기후테크 액셀러레이터 뉴에너지넥서스(New Energy Nexus)의 1대1 멘토링 등이 지원된다. 투자 유치 역량 강화를 위한 IR(기업설명회) 피칭 컨설팅, 기후테크 창업가·전문가·투자자가 함께하는 커뮤니티 프로그램도 제공된다.

우수팀에는 세계 최대 규모의 기후 행사 '뉴욕 기후주간'에 참가해 현지 투자자와 산업 관계자들을 대상으로 기술·사업 소개 기회가 제공된다. 또 별도의 심사를 거친 4개팀은 하반기 정주영 창업경진대회에 진출할 수 있다.

허여나 아산나눔재단 글로벌팀 팀장은 "2026 배치에는 다양한 기후테크 분야에서 글로벌 시장에 도전할 만한 기술력을 갖춘 창업팀을 선정했다"며 "배치 기간 동안 팀들이 보유한 기술을 실제 비즈니스로 연결하고, 세계 무대에서 통하는 기후테크 기업으로 성장해 나가길 기대한다"고 말했다.

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