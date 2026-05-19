ETRI 신임 원장에 박석민 교수·화학연 신임 원장에 신석민 교수

박세웅 ETRI 신임 원장, 신석민 화학연 신임 원장 /사진=NST

ETRI(한국전자통신연구원) 신임 원장에 박세웅 서울대 교수, 한국화학연구원 신임 원장에 신석민 서울대 교수가 선임됐다.

국가과학기술연구회(NST)는 19일 제242회 정기이사회를 열고 ETRI와 화학연 신임 원장을 각각 선임했다고 밝혔다.

ETRI 신임 원장에 박세웅 서울대 전기정보공학부 교수가 선임됐다. 박 신임 원장은 1984년 서울대에서 전기공학 학사 취득 후 1986년 동대학에서 전기공학 석사 학위를 받았다. 1991년 미국 펜실베이니아대에서 시스템공학 박사 학위를 취득했다.

1994년 서울대 부임 후 정보화본부장 등을 수행했고 한국통신학회 회장, 미국 AT&T벨 연구소 연구원 등을 역임했다. 한국공학한림원 정회원이다.

화학연 신임 원장에는 신석민 서울대 화학부 교수가 임명됐다. 신 신임 원장은 서울대에서 1985년 화학 학사, 1987년 화학 석사를 취득했다. 이어 1992년 미국 시카고대에서 화학 박사 학위를 받았다.

1995년 서울대 부임 후 교무처장을 비롯해 BK화학분자공학산업단장 등을 맡았다. 아울러 한국화학관련학회연합회 회장, 대한화학회 회장 등을 역임했다.

ETRI·화학연 신임 원장은 20일 김영식 NST 이사장으로부터 임명장을 받는다. 임기는 이달 20일부터 2029년 5월 19일까지 3년이다.