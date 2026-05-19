'대통령 경호' 101경비단 직원, 지인 때리고 출동한 경찰도 폭행

서울 도봉경찰서./사진=뉴스1.

청와대 경호·경비를 담당하는 서울경찰청 101경비단 소속 직원이 지인과 경찰을 폭행한 혐의로 붙잡혔다.

서울 도봉경찰서는 101경비단 소속 경찰 A씨를 폭행과 공무집행방해 혐의로 입건했다고 19일 밝혔다.

A씨는 지난 18일 새벽 서울 도봉구 한 아파트에서 술을 마시던 중 지인을 폭행한 혐의를 받는다.

A씨는 신고를 받고 출동한 경찰도 때린 것으로 파악됐다.

경찰은 정확한 사건 경위를 파악할 예정이다.