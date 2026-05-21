리브애니웨어·다자요 "제주 빈집, 워케이션 공간으로 재생"

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제주 서쪽 한경면 고산리에 방치됐던 빈집을 다자요가 현대식으로 리모델했다 /리브애니웨어

단기임대 플랫폼 리브애니웨어가 빈집 재생 스타트업 다자요와 함께 제주특별자치도 한경면 조수리·낙천리 일원의 빈집 15곳 중 6곳을 정비해 창업·워케이션·체류 공간으로 조성한다고 21일 밝혔다.

이번 사업은 농림축산식품부의 '2026년 농촌소멸 대응 빈집재생 지원사업' 제주 프로젝트에 따라 진행된다. 이들은 리모델링뿐 아니라 시설 운영·관리, 콘텐츠 제작, 홍보, 예약 플랫폼 운영 등도 맡아 진행하게 된다.

정규호 리브애니웨어 대표는 "이번 프로젝트는 빈집 정비를 넘어 농촌 지역에 체류 모델을 구축하는 과정"이라며 "플랫폼 역량을 활용해 지역 가치를 높일 수 있는 공간을 조성하겠다"고 밝혔다.

남성준 다자요 대표는 "빈집재생 실증 특례를 통해 얻은 노하우를 이번 프로젝트에 적용할 계획"이라며 "장기 체류 부문은 리브애니웨어와 협력으로 보완해, 농촌 빈집이 로컬 거점으로 거듭날 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.

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