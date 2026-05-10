SK에너지, 전국 주유소 위기 극복 위해 200억원 규모 지원금

SK에너지 주유소 /사진제공=SK에너지

SK에너지는 직영을 제외한 국내 2500여개 SK주유소 전체를 대상으로 매월 최대 200억원 규모의 '고유가 및 위기극복 지원금'을 지급하겠다고 10일 밝혔다.

회사 측은 "고유가 상황이 지속되면서 경영난을 겪고 있는 전국의 SK주유소들이 이번 지원으로 운영 부담을 일부 완화토록 해 석유제품이 안정적으로 유통될 수 있도록 하겠다는 차원"이라고 설명했다.

전국의 주유소는 석유제품 공급 최일선을 담당하는 지역 기반 핵심 인프라이지만 에너지 업황 변동이 심화되며 최근 2개월 동안 80여개소가 휴∙폐업했다. SK에너지는 이를 감안해 SK주유소 유통망을 직접 지원할 계획을 세웠다. 현장 운영 부담을 공동으로 감내하는 한편, 에너지 공급망 안정화 측면에서의 정부 정책에도 적극 협조하겠다는 취지다.

지원 대상 기간은 1차 최고가격제 시행 시점인 지난 3월13일 0시 이후 발생 분부터 향후 최고가격제 종료일까지 유지된다. SK에너지는 올해 3월 및 4월 지원금에 대해 내부 검토 등을 거치고, 이르면 5월 중으로 첫 지원금 전달을 완료하기로 했다. 지원금은 판매량 연동 지원금 및 정액 지원 방식으로 지급된다. 일부 지원은 소상공인 지원 정책 수단인 '온누리 상품권' 활용을 예정하고 있다.

주유소들의 운영난 완화, 국내 에너지 수급 불안 감소, 안정적인 석유제품 공급 기여 등이 기대된다. 김종화 SK에너지 사장은 "에너지 시황 급변으로 국내 주유소 유통망에서의 어려운 상황을 깊이 공감하고 있다"며 "주유소 별 운영 여건을 고려해 소외되는 주유소가 없도록 실효성 있게 지원하겠다"고 말했다.

또 "SK는 국내 정유업계 선도기업으로서 정부 정책 기조에 적극 동참할 것"이라며 "에너지 수급 불안 최소화와 공급 안정화에 만전을 기할하겠다"고 강조했다.